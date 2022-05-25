39 فائزاً من الإمارات بجائزة ستيفي العالمية

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، استضافت إمارة رأس الخيمة الحفل الختامي لجائزة ستيفي العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022، في دورتها الثالثة بفندق والدروف استوريا، حيث تم تكريم الفائزين من 17 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في جميع الفئات المستهدفة بالجائزة.

وبلغ عدد الفائزين بالجائزة 83 فائزاً، كان نصيب الإمارات 39 فائزاً تقاسمتها مؤسسات حكومية وشركات خاصة من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

جاء ذلك بحضور محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، وعبد العزيز الزعابي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية، رئيس مجلس إدارة مستشفى رأس الخيمة، ويوسف إسماعيل رئيس مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومسؤولي الغرفة ومديري ومسؤولي الدوائر المحلية برأس الخيمة.

وفاز بالجوائز موانئ أبوظبي، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وبلدية الظفرة، والإدارة العامة للجمارك، ودائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، هيئة الطرق والمواصلات دبي، دائرة الأشغال العامة بإمارة الشارقة، وبلدية عجمان – دائرة التخطيط. ومن إمارة رأس الخيمة فازت دائرة النيابة العامة، وشركة رأس الخيمة للضيافة القابضة، وشركة أشوك ليلاند لتصنيع الحافلات والسيارات التجارية، ومستشفى رأس الخيمة.

وأكد محمد النعيمي أن جائزة ستيفي العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قطعت أشــواطاً ناجحــة مــن العالمية والتميــز التــي يشــهد لهــا بهــا العالــم، مشيراً إلى أن الجائزة تصــدرت الصفــوف الأولــى وتبــوأت مواقــع متقدمــة ضمن جوائز عالمية عدة على الساحة، ومنذ انطلاقها العام 2002 انتهجت فــي تقييمها للمرشحين للجائزة الكثيــر مــن مؤشــرات التنافســية والمعايير العالميــة، واليــوم نحصد نتاج هذا الإنجاز العظيم من إبداعات الشركات والمؤسسات والأفراد، حاملين شعار «التميز القائم على النتائج».

وأشار إلى أن جائزة ستيفي العالمية تُعد واحدة من أكثر الجوائز المرموقة للأعمال الرائدة في العالم، لتقييم إنجازات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة في جميع القطاعات بكل أنحاء العالم، بناءً على نتائج تقييم، وفق معايير عالمية وفريق تحكيم شارك فيه دول أوروبية عدة، وجاءت قوائم الفائزين نموذجاً للنخبة ومنظومة التميز المؤسسي، مما جعلها أحد أكثر الجوائز العالمية المرغوبة.

وأضاف النعيمي: تمثل جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من 17 دولة.

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