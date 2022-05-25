دانوب العقارية تكشف عن مشروع جيمز السكني في الفرجان

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة دانوب العقارية، مشروع جيمز السكني بقيمة 350 مليون درهم في منطقة الفرجان.

ويضم المشروع 270 شقة مزودة بـ 30 وسيلة راحة فاخرة مع خطة دفع شهرية بنسبة 1% من دانوب العقارية، وبأسعار تبدأ من 550.000 درهم.

وشارك في حفل إطلاق المشروع نجم بوليوود سانجاي دوت - سفير العلامة التجارية الجديد لدانوب العقارية.

وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، إن شركته ستبدأ في إجراءات الإقامة طويلة الأجل والتأشيرات الذهبية للمستثمرين الذين يستوفون المعايير المعنية، وهي 2 مليون درهم و5 ملايين درهم و10 ملايين اعتباراً من سبتمبر 2022.

وأضاف: هناك ثقة متجددة لدى المستخدمين النهائيين في سوق العقارات في دبي. وتسهل تحديثات قواعد التأشيرات والإقامة على المستثمرين والمشترين تأمين تأشيرات الإقامة ونحن نرى عدداً كبيراً من المشترين يبحثون عن عقارات مناسبة.

وقال: بالنظر إلى هذا السيناريو الإيجابي، نحن متحمسون لإطلاق مشروعنا السكني جيمز، وإنه لأمر مشجع للغاية حصولنا على استجابة كبيرة لمشاريعنا بسبب التزامنا بالتسليم في الوقت المناسب.

وأضاف: مدعومة بتمويلنا القوي في مواد البناء، تقترب جميع مواقع مشاريعنا الحالية من الاكتمال وهي في تقدم كل يوم. وتبلغ مساحة المشروع 530 ألف قدم مربع، وسيتم تطويره على مساحة 101 ألف قدم مربع.

ومشروع جيمز السكني هو ثالث مشروع عقاري تطلقه شركة دانوب العقارية منذ أكتوبر 2021 - والمشروع الثاني في غضون شهرين بعد إطلاق مشروع بيرلس بقيمة 300 مليون درهم بالفرجان في مارس 2022.

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