الإمارات تحتفظ بالصدارة عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل

المصدر: أبوظبي- البيان

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حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH)، بحسب التقرير الصادر عن المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل، لتواصل بذلك ريادتها العالمية منذ العام 2016.

ونشر المجلس تقريره السنوي، الذي يرصد الدول التي حققت أعلى نسبة نفاذ حول العالم، وأظهر استمرار الإمارات في اعتلاء صدارة الترتيب، متفوقة على سنغافورة والصين وكوريا الجنوبية وهونج كونج.

وبحسب البيانات التي رصدها التقرير، حققت 20 دولة معدل انتشار للألياف الضوئية يفوق 50%، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بنسبة 97%، تليها سنغافورة (95.8%)، والصين (94.9%)، وكوريا الجنوبية (91.1%) وهونغ كونغ (86.2%).

وتعد شبكة «اتصالات الإمارات»، وهي ركيزة الاتصالات في مجموعة &e (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات) بمثابة الدعامة الرئيسية في تحقيق هذا الإنجاز، الذي ينسجم مع استراتيجيتها طويلة الأمد، والرامية إلى تمكين ودفع عجلة التحول الرقمي في الدولة. كما تعزز نتائج التقرير ريادة «اتصالات الإمارات» في شبكة الألياف الضوئية، وهو ما يشكل معياراً جديداً في قطاع الاتصالات عالمياً، كما أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات في دعم مسيرة التطوير والتحديث للبنية التحتية لقطاع الاتصالات.

وحرصت «اتصالات الإمارات» على مواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك والألياف الضوئية، الأمر الذي أدى إلى إطلاق خدمات مبتكرة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعملاء في جميع أنحاء الدولة.

وقال مسعود محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»: «نواصل التزامنا بالعمل وفقاً لأهداف التحول الرقمي لدولة الإمارات، وهو ما يدفعنا إلى تقديم أفضل الحلول المبتكرة، وتسخير التقنيات المتطورة مثل شبكة الجيل الخامس، والحفاظ على تفوق البنية التحتية للاتصالات».

وتبرز في المرحلة الراهنة أهمية شبكة الألياف الضوئية مع ارتفاع الطلب على حلول الاتصال والحوسبة، التي تتطلبها تقنيات الواقع المعزز والروبوتات والذكاء الاصطناعي، ما يتيح للعملاء الاستفادة من السرعات والسعات العالية في تطبيقات متنوعة مثل الألعاب الرقمية الحديثة، والترفيه الرقمي، وبث المحتوى عالي الدقة من خلال الإنترنت فائق السرعة، كما يرتكز قطاع الأعمال في المرحلة الراهنة على أسس التحول الرقمي، الذي يعتمد على شبكات الاتصال في إطار سعي الشركات لتمكين الحلول والتقنيات والتطبيقات المتقدمة، الأمر الذي يعزز من القدرات المستقبلية والتقدم في قطاع الأعمال على كافة المستويات. وفي الوقت ذاته، يؤكد ذلك الدور المحوري لـ«اتصالات الإمارات» في تمكين التحول الرقمي على مستوى الأفراد والمؤسسات وتزويدهم بأكثر الشبكات تطوراً في المنطقة والعالم.

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