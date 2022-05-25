«&e» تطلق أول مجموعة «رموز غير قابلة للاستبدال» في مجال الاتصالات بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «&e» (المعروفة سابقاً باسم «مجموعة اتصالات») إطلاق أولى مجموعاتها من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). لتكون بذلك أول مجموعة للاستثمار التكنولوجي تطلق هذه الرموز في منطقة الشرق الأوسط. وتوزع الدفعة الأولى من الرموز الرقمية على مجموعة مختارة من الأشخاص، في حين ستقوم «&e» بالإعلان تباعاً عن تفاصيل المجموعات الأخرى بحسب خططها فيما يخص تقنية الرموز غير القابلة للاستبدال.

وتعكس المجموعة الافتتاحية من الرموز الرقمية التزام &e بتعزيز القدرات التقنية، حيث تجاوز حجم الصفقات المنفذة من خلال ذراع البلوك تشين لدى الشركة حاجز 10 مليارات درهم العام الماضي. كما تعبر عن رؤيتها في إحداث تغيير إيجابي في جميع عملياتها من خلال ابتكار وتفعيل أفضل الحلول، وتسخير التقنيات المتقدمة والحفاظ على البنية التحتية المتطورة للاتصالات.

وقال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «&e»: يتيح مفهوم الميتافيرس العديد من الطرق أمامنا لاختبار المجالات الرقمية بأساليب كان يصعب تصورها قبل بضع سنوات. وفي هذه المحطة الحاسمة في إطار جهودنا للاستفادة من تقنيات البلوك تشين، نشعر بالفخر كوننا رواد القطاع على مستوى الشرق الأوسط في إطلاق تلك الرموز، التي تتيح لنا وللعملاء استكشاف الاحتمالات غير المحدودة التي تنتظرنا في مجال الميتافيرس.

وأوضح أن تصميم الرموز غير القابلة للاستبدال في الإمارات يؤكد سعي المجموعة إلى دعم تطوير المنتجات والتقنيات والحلول الجديدة في الدولة. وأضاف إنها فرصة فريدة للاحتفاء بمساعينا الدؤوبة لاستشراف مستقبل التكنولوجيا. نعيش عصر نهضة الاتصال حيث يتعين علينا الاستفادة من كل الفرص التي تعزز موقعنا الريادي في مجال الاتصال الرقمي وسط عالم شديد الترابط«.

والرموز غير القابلة للاستبدال هي أصول رقمية تحمل شيفرات مميزة محفوظة على البلوك تشين، بما يعزز خصوصيتها وملكيتها. ومن خلال ما توفره شبكات الجيل الخامس من سرعة وكفاءة في قدرات الاتصال غير المتقطع، أصبحت الطرق المبتكرة التي يمكن استخدامها في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال بلا حدود. ويجب أن تتميز الشبكة التي تدعم تلك الرموز بسرعة اتصال فائقة لتناقل البيانات بأجزاء من الثانية، مع توفر بروتوكولات متطورة للأمن السيبراني لحماية أصول تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات، وإمكانيات وصول مستمرة وسلسة للشبكة بغض النظر عن حجم البيانات.

وجذبت الرموز غير القابلة للاستبدال اهتمام الكثيرين في السنوات الأخيرة كونها أصولاً رقمية تشمل مختلف القطاعات؛ من الفنون إلى الموسيقى والألعاب والوسائط المتعددة ويتم شراؤها بانتظام عبر الإنترنت. ووصلت قيمة سوق الرموز غير القابلة للاستبدال عام 2021 إلى 41 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً القيمة الإجمالية لسوق الفنون الجميلة في العالم بأكمله. ونظراً لنطاقاتها المحددة ومفاهيمها الفريدة من نوعها، تمتلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) رموزاً تعريفية فريدة بخلاف الإصدارات المفتوحة للعملات الرقمية الأخرى، بما يعزز إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال تكنولوجيا البلوك تشين.

ويعد هذا الإطلاق أحدث النجاحات التي شهدتها»&e" في إطار تحولها لتصبح مجموعة عالمية للتكنولوجيا والاستثمار مطلع هذا العام. ولعبت الشركة دوراً فعالاً في تطوير البنية التحتية للاتصالات في دولة الإمارات منذ تأسيس المجموعة قبل 46 عاماً.

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