قادة صناعة الألمنيوم على مستوى العالم يجتمعون في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، قادة صناعة الألمنيوم من جميع أنحاء العالم في دبي لحضور اجتماع الذكرى الخمسين لتأسيس المعهد الدولي للألمنيوم.

ويجمع المعهد الدولي للألمنيوم تحت مظلته شركات صناعة الألمنيوم العالمية معاً لتعزيز ومشاركة أنشطة الصناعة والمفاهيم المتعلقة بها، والعمل على إنتاج معدن الألمنيوم بمسؤولية وكفاءة، إضافة إلى إبراز الفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال استخدامه في التطبيقات المستدامة ومناقشة عمليات إعادة تدويره. ويضم المعهد شركات البوكسيت والألومينا والألمنيوم العالمية من جميع مناطق الإنتاج الرئيسية في العالم. ويشرف على أعمال المعهد مجلس إدارة يتكون من ممثلين من كبار التنفيذيين في هذه الشركات.

وزار أعضاء مجلس الإدارة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي للتعرف على «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050». وضمن إطار حرص شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على الوصول إلى صفرية الانبعاثات بحلول العام 2050، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم باستخدام الطاقة الشمسية المُنتجة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث يباع تحت الاسم الترويجي «سيليستيال». والجدير بالذكر أن عملية إنتاج الألمنيوم تعتبر كثيفة الاستخدام للطاقة، ومن ثم فإن إزالة الكربون من عمليات توليد الكهرباء أمر بالغ الأهمية لصناعة الألمنيوم وتحقيق الحياد الكربوني.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نفخر بأن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ساهمت في جعل الإمارات خامس أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم، ويسرنا أن نرحب بقادة صناعة الألمنيوم في دبي. يتميز الألمنيوم بخفة الوزن والصلابة وقابلية التدوير بلا حدود، مما يجعله مادة أساسية لبناء مجتمعات أكثر استدامة في المستقبل ولا ينتهي دورنا هنا بل ونحرص أيضاً على تصنيع الألمنيوم بشكل مستدام، ويعتبر المعهد الدولي للألمنيوم منتدى لتحقيق التقدم في أجندة الإنتاج المسؤول للألمنيوم عبر القطاع بأكمله».

من جانبه، قال مايلز بروسر، الأمين العام للمعهد الدولي للألمنيوم: نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيس المعهد الدولي للألمنيوم، وندرك أن الإمارات العربية المتحدة مركز عالمي مهم لتصنيع الألمنيوم ونعلم مكانتها كمركز للتجارة العالمية، ولذلك قررنا عقد اجتماع قادة صناعة الألمنيوم فيها. وتعتبر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أحد أنشط الأعضاء في المعهد الدولي للألمنيوم ورائدة الاستدامة في القطاع، وتساعدنا بشكل مستمر في التغلب على التحديات التي يواجهها قطاع الألمنيوم وإحراز التقدم من أجل البشرية.

كان عبد الله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، شغل منصب رئيس مجلس إدارة المعهد الدولي للألمنيوم خلال الفترة من 2014 ولغاية 2016، وهو أول شخصية عربية تتولى رئاسة هذا الكيان الدولي.

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