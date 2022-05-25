«تيرتل منت» تفتتح أول مكاتبها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة تيرتل منت، الشركة الهندية لتقنيات التأمين، إطلاق أول مكتب لها في الإمارات بدبي. وبحسب استراتيجية النمو للشركة، يأتي إعلان التوسع هذا منسجماً مع سلسلة التمويل التي جرت مؤخراً بقيمة 120 مليون دولار، ليدعم توسع منصتها الرقمية للتأمين المخصصة للمؤسسات وعملها في الشرق الأوسط. وتقدم منصة Turtlefin الحلول التقنية المتكاملة لتمكين خدمات ومبيعات التأمين ورقمنتها، من خلال الدعم التقني الشامل للمؤسسات الكبرى كالبنوك وغيرها من الموزعين.

وسيكون مكتب الشركة في دبي بمثابة مركز أساسي لتطوير أعمال تيرتل منت في الشرق الأوسط، حيث تهدف الشركة إلى اغتنام الفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تشهد تطورات متسارعة.

وتعمل منصة Turtlefin مع أكثر من 160 ألف مستشار مالي، وما يزيد على 50 مؤسسة مالية في الهند والشرق الأوسط، حيث كانت الشركة عام 2020 السباقة في إطلاق إطار العمل لواجهة برمجية التطبيقات.

ومنذ ذلك الحين، حققت المنصة تقدماً ملموساً في المنطقة، واستقطبت إقبالاً واسعاً بعد شراكتها مع المشرق عام 2021، وتخطط حالياً للعمل مع عدد من المؤسسات والمستخدمين، لمساعدتهم بالتوسع في منصة توزيع التأمين.

وقال ديرندرا ماهيافانشي، المؤسس المشارك لدى تيرتل منت: نسعى من خلال هذا التوسع لتلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، التي أعربت فيها البنوك عن رغبة متزايدة لتوفير الخدمات الرقمية المتفوقة. لقد أدركنا الحاجة إلى شريك تقني في مشهد الخدمات المصرفية التقليدية بالمنطقة، وهو ما سيسهل الدمج بين الأنظمة المستخدمة وقدرات التقنية المالية الجديدة، من أجل توفير تجربة رقمية سلسلة للعملاء. ونتطلع إلى إغلاق تلك الفجوة، بفضل منصة Turtlefin التقنية الشاملة ودعم مجتمع مستشاري الخدمات المالية والمصرفية.

وقال أناند برابوديساي، المؤسس المشارك للشركة: نرى في منطقة الشرق الأوسط فرصاً هائلة لمساعدة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، لتواكب أحدث المستجدات الرقمية عبر تحسين سلسلة القيمة لديها.

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