3 أيام من التخفيضات الكبرى في ميركاتو وتاون سنتر جميرا

المصدر: دبي - البيان

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يشارك ميركاتو أحد الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للفعاليات والتجزئة في حملة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي تنظّمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، خلال الفترة ما بين 27 ولغاية 29 مايو، حيث تقدّم المحلات التجارية المشاركة في ميركاتو وتاون سنتر جميرا خصومات من 25% وحتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية.

وقالت نسرين بستاني مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لمركزي ميركاتو وتاون سنتر جميرا: التسوق في ميركاتو وتاون سنتر جميرا تجربة ممتعة بحد ذاتها، وما يزيد متعة التسوق خلال هذه الحملة التخفيضات الكبيرة والصفقات القيّمة في مختلف المتاجر المشاركة، حيث سيحصل المتسوقون على تخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة واسعة متنوعة من المنتجات.

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