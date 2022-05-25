الهند تستثني الإمارات من حظر صادراتها من القمح

المصدر: البيان

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أكد معالي ثاني أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الحكومة الهندية استثنت دولة الإمارات من حظر صادراتها من القمح.

وأشار الزيودي في لقائه مع قناة CNBC عربية إلى أن الإمارات وقعت اتفاقية شراكة شاملة مع الهند بدأ تنفيذها في مايو الجاري، ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 1.7% للناتج المحلي الإماراتي خلال 10 سنوات القادمة، مشيراً إلى أن الهند هي ثاني شريك اقتصادي غير نفطي مع الإمارات بحجم تجارة يبلغ 43 مليار دولار.

وقال معاليه إن التجارة الخارجية للإمارات نمت 27% في 2021 مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا لتصل إلى 1.9 تريليون درهم.

وأعلن وزير التجارة الخارجية الإماراتية عن توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع إسرائيل قريبا إضافة إلى كولومبيا وإندونيسيا.

وأشار الزيودي إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل تسمح للشركات الإماراتية بالدخول في المناقصات الحكومية وعقود المشتريات كما يضع قدماً لها في قطاع الخدمات الإسرائيلي، مؤكداً أنه من المتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين الإمارات وإسرائيل إلى 2 مليار دولار في 2022 مقارنة مع 1.4 مليار دولار في 2021.

وعن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح الزيودي أن الإمارات أوقفت بداية بعض الاستثمارات في روسيا نتيجة الحرب، مشيرا أن الإمارات ملتزمة بالاتفاقات الدولية فيما يخص الجانب الروسي.

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