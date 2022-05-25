تراجع الأسهم المحلية لليوم الثاني والسيولة 1.9 مليار درهم

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واصلت الأسهم المحلية هبوطها لليوم الثاني، حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي، في ختام جلسة أمس، ليغلق عند 9426 نقطة، كما تراجع سوق دبي ليغلق عند 3258 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم بأبوظبي، و422 مليون درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 421 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 169 مليون سهم في دبي، ونحو 252 ملايين سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 20712 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.4% ليغلق عند 3258 نقطة، حيث هبطت أسهم قطاع العقار 2.7% مع نزول «إعمار للتطوير» 1.2% و«إعمار العقارية» 3.1%، و«ديار» 3.3% و«الاتحاد العقارية» 1.8%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.33% بنزول «دبي الإسلامي» 1.5%، بينما صعد «الإمارات دبي الوطني» 1%.

وهبط قطاع الاستثمار 2% بنزول «سوق دبي المالي» 1.8%، و«شعاع كابيتال» 1.8% و«دبي للاستثمار» 2.2%. كما تراجع قطاع النقل 1.6% بضغط هبوط «الخليج للملاحة» 1.8% و«العربية للطيران» 2.6%، واستقر «أرامكس» عند إغلاقه السابق.

وتراجعت أسهم قطاعات الاتصالات 1% والتأمين 0.7% والسلع 4.8%، وقطاع المرافق العامة 1.9% وتراجع «ديوا» 1.96%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي، مستقطباً نحو 119 مليون درهم، ثم «ديوا» 85 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 58 مليوناً، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.5%.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.6% ليغلق عند 9426 نقطة، وفي قطاع العقار تراجع «الدار» 4.3%، و«رأس الخيمة العقارية» 1%. وفي القطاع المالي والبنوك نزل «أبوظبي الإسلامي» 4.5% و«أبوظبي التجاري» 4% و«أبوظبي الأول» 3%، بينما استقر «العالمية القابضة» عند إغلاقه السابق.

وفي قطاع الطاقة هبط سهم «أدنوك للتوزيع» 2.6% و«دانة غاز» 3.5%، واستقر«أدنوك للحفر» دون تغيير، وفي قطاع الاتصالات، تراجع سهم «اتصالات» 3.7% و«الياه سات» 0.3%. وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» بنحو 331 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بـ 240 مليون درهم.

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