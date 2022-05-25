انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للبلوك تشين بدبي

المصدر: (دبي - وام )

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انطلقت بدبي أعمال «مؤتمر بي أس في العالمي للبلوك تشين» لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ويستمر المؤتمر حتى 26 مايو الجاري بدبي.

ويستقطب المؤتمر أكثر من 120 متحدثاً من جميع أنحاء العالم وقادة رفيعي المستوى في قطاع البلوك تشين وصناعة الأصول الرقمية، وممثلي القطاعات المتنوعة التي تعتمد على التقنية.

وقال محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، إن البلوك تشين ستلعب دوراً أساسياً بحياتنا في المستقبل، وستوفر الوقت والجهد والموارد، وتمكن الأفراد من إجراء معظم معاملاتهم في الوقت المناسب الذي يناسب نمط حياتهم.

وقال الدكتور محمد الحميري رئيس مكتب نقل التكنولوجيا، جامعة الشارقة، إن تقنية البلوكتشين من التقنيات المهمة التي تعتمد عليها الحكومات في عملية التحول الرقمي، خصوصاً فيما يخص المعاملات المالية وإدارة الأصول وهو ما يتوافق مع استراتيجية حكومة الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» من أجل تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها، وأيضاً الميتافيرس وغيرها من التطبيقات الجديدة.

وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن المؤتمر يهدف إلى توعية الجمهور بأهمية تقنية البلوك تشين وتبني الشركات لها، لافتاً إلى وجود مشروع بحثي لجامعة الشارقة لتطوير قاعدة البيانات للتحقق من صحة الشهادات الجامعية وكشف المزور منها، وتسهيل عملية إصدارها وتصديقها عبر قاعدة بيانات مركزية.

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