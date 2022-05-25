«اتصالات الإمارات» تواصل تعزيز موقعها الريادي في مرونة الاتصال الرقمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد مسعود محمود، الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات الإمارات»، ركيزة الاتصالات في مجموعة «&e»، (المعروفة سابقاً باسم مجموعة اتصالات)، أن الشركة تواصل تعزيز موقعها الريادي في مرونة الاتصال الرقمي، لمواكبة التوجهات المستقبلية ونهضة الاتصال، وذلك عبر استراتيجية التحول التكنولوجي وتحقيق التميز في تجارب العملاء والموظفين على حد سواء.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط «تيليكومز وورلد ميدل إيست 2022» في دبي؛ والتي حملت عنوان «إعادة تشكيل مستقبل الاتصالات: تعزيز فرص النمو من خلال إعادة ابتكار الحلول في العصر الرقمي».

وأضاف مسعود محمود: يتمحور تطور قطاع الاتصالات حول تبني الحلول المرنة، ويظهر ذلك من خلال التأقلم المتواصل للقطاع مع مختلف موجات التطور التقني، والقدرة على التكيف والنمو المستدام. وواصلت «اتصالات الإمارات» ريادتها كشركة اتصالات رقمية من خلال التركيز على جوهر العمليات وتطوير الحلول الرقمية وقدرات الاتصال التي تعزّز من تجارب العملاء. كما حرصنا خلال مرحلة التحول الاستراتيجي للشركة على مواصلة التركيز على تلبية احتياجات العملاء، وخلق الشراكات الفعالة في مختلف ركائز أعمالنا.

وقال: بدأنا هذه الرحلة الطموحة في &e لضمان خلق قيمة مستدامة من خلال بناء قدرات جديدة عبر الذكاء الاصطناعي والرقمنة، ما يعزز إمكانات الازدهار وسط سوق تنافسية تشهد تغييرات مستمرة. وسلط الضوء على دور التحديات التي شهدها القطاع العقد الماضي في حث مشغلي الاتصالات على البحث عن فرص وتحولات أكثر في مجال التكنولوجيا، والتركيز أكبر على التحول الرقمي.

متحدثون

ويضم المؤتمر الذي ينعقد على مدار يومين مجموعة من المتحدثين من «اتصالات الإمارات» ومجموعة &e، ومنهم: خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في «اتصالات الإمارات»، الذي شارك في جلسة ناقشت تبني التحول لدعم الأعمال المرنة والقابلة للتطوير، وراشد علي آل علي، نائب رئيس المبيعات الدولية في مجموعة &e، والذي سلّط الضوء على التأثير المستقبلي المتوقع للألعاب الإلكترونية والميتافيرس على قطاع المبيعات بالجملة في الاتصالات. كما سيشارك علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «&e»، في جلسة تختص بمناقشة تطور أعمال المبيعات بالجملة، وإعادة التفكير في الاستراتيجيات الدولية في القطاع.

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