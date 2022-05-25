«الأحواض الجافة العالمية» تطور سفينة تخزين وتفريغ لـ«ينسن برودكشن»

المصدر: دبي- البيان

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وقعت شركة «الأحواض الجافة العالمية» عقداً مع شركة «ينسن برودكشن» ومقرها ماليزيا، لتحديث وتجديد وتطوير إحدى سفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «أتلانتا»، ويتضمن العقد مع شركة التي تقوم بتصميم وإنشاء وتشغيل أصول إنتاج بمجال صناعة النفط والغاز البحرية خدمات التطوير، وإطالة العمر التشغيلي، وتجديد سفينة «أتلانتا» لدى شركة «الأحواض الجافة العالمية» بدبي.

ومن المزمع أن يتم تسليم سفينة تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة «أتلانتا» عقب تحديثها بحلول الربع الثالث من 2023 إلى شركة النفط والغاز البرازيلية المستقلة «إينوتا» في حقل أتلانتا في حوض سانتوس في المياه العميقة قبالة السواحل البرازيلية،

وقال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «الأحواض الجافة العالمية»: يعكس توقيعنا على العقد لهذا المشروع المهم قدراتنا الفنية المُثبتة وسجلّنا الحافل، وخبرتنا في تجديد وتطوير وتحديث سفن تخزين وتفريغ الإنتاج العائمة، الذي يتيح لنا دعم «ينسن برودكشن» في التزامها بتحسين الوصول العالمي إلى مصادر طاقة مستقرة. كما يسعدنا الدخول في شراكة جديدة مع شركة «ينسن».

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