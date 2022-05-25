«فلاي دبي» و«ستاندرد تشارترد» يوقعان صفقة بيع وإعادة تأجير 5 طائرات بوينغ 737-8 ماكس

المصدر: دبي- البيان

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وقع بنك ستاندرد تشارترد و«فلاي دبي» اتفاقية بيع وإعادة تأجير لخمس طائرات بوينغ 737-8 ماكس. وتم تسليم أول 4 طائرات فيما من المقرر أن تصل الطائرة المتبقية من بوينغ قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتدعم الصفقة، التي تمت هيكلتها وتمويلها وترتيبها حصريًا من قبل بنك ستاندرد تشارترد، خطط النمو المستقبلية لأسطول الناقلة. كما أنها تسلط الضوء على العلاقة القوية والطويلة الأمد بين «فلاي دبي» والبنك.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لـ «فلاي دبي»: يسعدنا تلقي دعم بنك ستاندرد تشارترد في هذه الصفقة التي تشكل امتداداً للعديد من اتفاقيات التمويل وتأجير الطائرات السابقة. كما أننا، في فلاي دبي، نواصل تنويع مصادر تمويلنا وجذب شركاء موثوقين لدعم خطط النمو المستقبلية، لذا نتطلع إلى العمل مع بنك ستاندرد تشارترد مرة أخرى في المستقبل.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات: «يتمتع بنك ستاندرد تشارترد بعلاقة قوية وطويلة الأمد مع كل من «فلاي دبي» ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وذلك عبر العديد من الشركات العاملة تحت مظلتها. وتدل هذه الصفقة على التزام البنك المستمر تجاه دعم رؤية حكومة دبي للقطاعات الداعمة لاقتصاد الإمارة الحيوي».

وقال اربيند كومار نائب الرئيس الأعلى للمالية في فلاي دبي: نحن سعداء للغاية بالشراكة مرة أخرى مع بنك ستاندرد تشارترد، خاصة أن الصفقة قد تمت بسرعة قياسية بعد التفويض، الأمر الذي يؤكد علاقة العمل الوثيقة بين مؤسساتنا والثقة التي يطرحها السوق في نموذج العمل القوي لدينا. وأشار كيران كور، الرئيس العالمي لتمويل الطيران:

فخورون بتعزيز علاقتنا التي بنيت على مدى عقد من الزمان مع «فلاي دبي» ودعم نموها من خلال إضافة طائرات بوينغ B737-8 ماكس الجديدة إلى أسطولها. تُظهر صفقة البيع وإعادة التأجير هذه التزامنا بدعم انتقال عملائنا إلى الطائرات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وتوفير رأس المال والمشورة لدعم مسيرتهم لتحقيق ذلك.

وتشكل اتفاقية البيع وإعادة التأجير (SLB) هذه مثالاً آخر على الدور الذي يلعبه بنك ستاندرد تشارترد في مجال تمويل الطيران في مسيرة البنك نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

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