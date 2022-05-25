غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تعيّن خالد الشامسي مديراً تنفيذياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث المنضوية تحت مظلة غرف دبي، تعيين خالد الشامسي مديراً تنفيذياً للغرفة ترسيخاً لدورها الرائد في قيادة مجتمع الأعمال الرقمي في الإمارة وتمكينه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية الرقمية وتحويل دبي لتكون وجهة رئيسية لأصحاب المهارات والخبرات في مجال الاقتصاد الرقمي.

وتلعب غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دوراً مهماً في تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد رقمي مرن. وتماشياً مع أهدافها، تركز استراتيجية الغرفة على أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والخبرات المتميزة لتلبية احتياجات الأجيال القادمة، وتعزيز مكانة الإمارة في صدارة المدن الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

ويأتي تعيين خالد الشامسي في منصب المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي لقيادة جهود الغرفة وتطبيق استراتيجيتها الجديدة التي تركز على الدعم والتطوير المستمرين لقدرات الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي وسط سعي الغرفة لجعلها مركزاً عالمياً للتقنيات الاقتصادية المالية المتقدمة.

تطبيق للاستراتيجية

وقال معالي عمر سلطان العلماء، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن تعيين خالد الشامسي يأتي في إطار التطبيق العملي لاستراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي التي جاءت تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل على دعم جهود الاقتصاد الرقمي باعتباره اقتصاد المستقبل.

ونحن نحرص على توظيف الإمكانيات المتميزة من كوادرنا الوطنية القادرة على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مواجهة التحديات وبناء اقتصاد رقمي معرفي مستدام.

وأضاف: «سيعمل فريق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات الهادفة إلى استقطاب حوالي 300 شركة ناشئة رقمية في غضون عامين، وتطوير منظومة عمل متكاملة تعمل على تحسين وتحديث التشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي، إضافة إلى دعم جهود الدولة للتحول الرقمي في الهيئات والشركات الوطنية، وتعزيز بيئة الأعمال الرقمية لاستقطاب المزيد من الشركات الرقمية العالمية».

مرحلة جديدة

وتعمل الغرفة على قيادة مرحلة جديدة من مسيرة التنمية المستدامة، مستفيدة من الإمكانات الهائلة بدبي في قيادة مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز دعائم الاقتصاد الرقمي وتوظيف إمكانياته لخدمة المنظومة الاقتصادية الأساسية للإمارة.

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