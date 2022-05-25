حشر بن مكتوم يفتتح معرض الخليج للطباعة والتغليف بمشاركة 20 دولة

المصدر: دبي - وام

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، المدير العام لدائرة الإعلام في دبي، أمس فعاليات معرض الخليج للطباعة والتغليف 2022، الذي يستمر حتى الغد في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلط شركات عارضة من أكثر من 20 دولة الضوء من خلاله على نطاق وقدرات أحدث الحلول الرقمية التي تقدمها الشركات، فيما تقدّم العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة أحدث الأجهزة المتطورة التي ستؤدي دوراً في تطور إمكانات النمو في المنطقة. ويجذب الحدث زوّاراً من جميع أنحاء العالم يتطلعون إلى اكتشاف أحدث الحلول في مجال الطباعة والتغليف لإضفاء قيمة على أعمالهم وعملائهم، يأتي ذلك فيما يُتوقّع أن تشهد صناعة التغليف في الإمارات نمواً ملحوظاً لتبلغ قيمتها السوقية نحو 21 مليار درهم بحلول 2026.

يقدم المعرض أكثر من 1000 منتج وحلّ في نسخة هذا العام على صعيد أحدث الآلات والمواد والابتكارات التكنولوجية من مئات العارضين المحليين والإقليميين والدوليين. ويستضيف الحدث فعاليات مخصصة لإطلاق عدد من المنتجات وسيقدم جهات فاعلة جديدة إلى سوق الشرق الأوسط وأفريقيا للمرة الأولى.

شركات

ومن بين الشركات المشاركة في المعرض شركة لابل غراف وهي شركة توفر حلول الطباعة المباشرة على مواد التغليف، وشركة ملتي سيستم تكنولوجي التي تقدم مفهوماً جديداً هو Direct-to-Package، وآيج غرافيكس التي تساعد في توفير منتجات صديقة للبيئة للمستهلكين إضافة إلى إم إل جي إندستريز التي قدمت مجموعة من المنتجات الجديدة بما في ذلك الملصقات ذاتية اللصق والملصقات التصويرية وملصقات الباركود.

وكشفت كانون الشرق الأوسط، الشركة المتخصصة في مجال تقنيات وخدمات التصوير، عن مجموعة استثنائية من الحلول المبتكرة والتقنيات فائقة التطور. وتستعرض زيروكس الإمارات محركات الإنتاج الرقمية وتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد الرائدة الخاصة بها.

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