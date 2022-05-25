دبي وأبوظبي تحتفظان بصدارة أذكى المراكز المالية عربياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت دبي وأبوظبي بصدارة المراكز المالية العربية الذكية، وفقاً لنتائج الإصدار الخامس من مؤشر المراكز المالية الذكية «إس سي آي 5»، الصادر أمس عن مؤسسة «زد/‏ ين» البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية.

ونالت دبي المركز الأول عربياً و23 عالمياً في المؤشر، لتقفز بذلك 3 مراكز مقارنة بترتيبها العالمي في الإصدار الرابع من المؤشر، والذي صدر العام الماضي، حينما احتلت دبي آنذاك المركز 26 عالمياً.

كما سجلت دبي قفزة هائلة في رصيدها الإجمالي في المؤشر، إذ بلغ رصيدها في إصدار هذا العام 681 درجة بارتفاع 20 درجة عن رصيدها في إصدار العام الماضي.

وتفوقت دبي على سول، لكسمبورغ، جلاسجو، بوزان، طوكيو، بروكسل، برلين، تورنتو، وبانكوك، والتي جاءت في المراكز من الــ24 إلى الــ32، على التوالي.

وجاءت أبوظبي في المركز الثاني عربياً و33 عالمياً في المؤشر، برصيد 670 درجة، مُحققة بذلك ارتفاعاً قيمته 15 درجة، مقارنة برصيدها في الإصدار الرابع من المؤشر.

وتفوقت دبي وأبوظبي معاً على شنزن، واشنطن العاصمة، براغ، صوفيا، باريس، أوزاكا، أوستن، فينا، سيدني، دالاس/‏ فورت وورث، فانكوفر، ملبورن، جوانزو، فرانكفورت وإدنبرة.

وفي صعيد المؤشرات الفرعية المتفرعة من المؤشر، تفوقت دبي وأبوظبي عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بدعم الابتكار.

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