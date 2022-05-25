«برج خليفة» الأكثر استقطاباً للزوار عبر «غوغل ستريت فيو»

المصدر: دبي - أ ف ب

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تصدّر «برج خليفة» قائمة المواقع الأكثر استقطاباً للزوار في العالم على خدمة «غوغل ستريت فيو»، تلاه برج إيفل في باريس ومعلم تاج محل في الهند، على ما أعلنت غوغل التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة عشرة للتطبيق المخصص للصور البانورامية للمواقع الجغرافية.

وعلى صعيد البلدان الأكثر استقطاباً للزوار عبر الخدمة، تصدرت إندونيسيا القائمة أمام الولايات المتحدة واليابان، كما ضمت اللائحة أوروبياً كلاً من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

وأطلقت غوغل خدمتها «ستريت فيو» سنة 2007 بمبادرة من الأمريكي لاري بايج أحد مؤسسي المجموعة العملاقة. وكان مقر غوغل في كاليفورنيا أول موقع أتاحت الخدمة استكشافه من خلال صور بانورامية التُقطت بواسطة حافلة أمن تم استئجارها خصيصاً للمناسبة.

وتضم «غوغل ستريت فيو» في المجموع 220 مليار صورة مخزنة عبر خدمتها التي تغطي أكثر من 16 مليون كيلومتر في حوالي 100 بلد.

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