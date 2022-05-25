20 مليون مسافر عبر مطارات الإمارات خلال 3 أشهر

المصدر: (أبوظبي- صبري صقر)

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أكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الإمارات تجاوزت تداعيات «كوفيد 19» بكثير من العمل والجهد والتنسيق بين مختلف الجهات، موضحاً أن الإمارات هي الدولة الأولى في سرعة التعافي من الجائحة في قطاع الطيران المدني، والأرقام مبشرة جداً.

حيث تجاوز عدد المسافرين عبر مطارات الدولة 20 مليوناً خلال الربع الأول من 2022 وأنه من المتوقع أن يتجاوز 80 مليون مسافر بنهاية العام.

وقال في تصريحات لـ«البيان» على هامش افتتاح الدورة السادسة للقمة العالمية لصناعة الطيران بأبوظبي أمس، تجاوز الشركات الإماراتية التحديات التي واجهت القطاع وتسببت في إفلاس كثير من الشركات في العالم كله، فيما استطاعت دولة الإمارات وشركاتها بحكمة قيادتها أن تتجاوز الأزمة، متطلعة إلى مستقبل مشرق.

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