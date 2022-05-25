الإمارات ترسّخ ريادتها عالمياً في بناء اقتصاد الهيدروجين

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، توقيع شراكة استراتيجية بين «أدنوك» و«مصدر» و«بي بي» تهدف إلى تحقيق تقدم في التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف والتكنولوجيا المتطورة، للاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول في قطاع الطاقة.

واتفقت «أدنوك» و«بي بي» على بدء مرحلة التصميم (FEED) في مشروع «اتش تو تيسايد» للهيدروجين المنخفض الكربون في المملكة المتحدة، بينما وقعّت «مصدر» و«بي بي» مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون المحتمل في تشييد منشأة «تيسايد» لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مجمّع تيسايد الصناعي بالمملكة المتحدة، والتي سيتم تشغيلها بطاقة الرياح البحرية.

وفي الإمارات، اتفقت كل من «أدنوك» و«بي بي» على الانتقال إلى مرحلة إجراء دراسة جدوى مشتركة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في أبوظبي، واستكشاف فرص إنتاج وقود مستدام للطائرات في الدولة بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة الشمسية والنفايات البلدية عبر الاستفادة من خبرات مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وشركة «الاتحاد للطيران».

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ورئيس مجلس إدارة «مصدر»: تعكس الشراكة التي تجمع «أدنوك» و«مصدر» مع «بي بي» علاقات التعاون والشراكة الراسخة في مجال الاستدامة بين الإمارات والمملكة المتحدة.

كما تؤكد التزام الدولة بالقيام بدور ريادي محلياً وعالمياً في بناء اقتصاد الهيدروجين النظيف سريع النمو، تماشياً مع خريطة طريق «تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين» لدولة الإمارات. ونحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع «بي بي» للاستفادة من فرص التعاون بين البلدين الصديقين، وتوثيق علاقات الشراكة التجارية في مجالات الطاقات المتجددة والتقنيات النظيفة.

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