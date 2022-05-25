«جوجل» أسهمت في دعم اقتصاد الإمارات بـ 11.3 مليار درهم في 2021

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «جوجل»، أمس، تقرير «تأثير جوجل الاقتصادي»، وهو تقرير من إعداد وكالة الأبحاث «بابلك فيرست»، حول دور منتجات Google وتحديداً «بحث جوجل» وبلاي و«خرائط جوجل» ويوتيوب وأندرويد و«إعلانات جوجل» في مساعدة الأفراد والأنشطة التجارية المحلية وصناع المحتوى ومطوري البرامج في الإمارات والسعودية ومصر. يشير التقرير إلى أن جوجل أسهمت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي في الإمارات بنحو 11.3 مليار درهم خلال عام 2021.

واستخدم 90 % من الأفراد محرّك بحث جوجل للاطلاع على أحدث المعلومات حول فيروس كورونا المستجد. واستخدم 82 % من الأهالي (ممّن لديهم أطفال دون سن 12 عامًا) تطبيق يوتيوب كيدز لمساعدة أطفالهم في التعلم. كما استخدم 85% و67 % من الأفراد محرّك بحث جوجل لتعلم مهارة جديدة والبحث عن فرص عمل جديدة، على التوالي. وتستخدم 1.8 مليون امرأة في المتوسّط محرّك بحث جوجل كل شهر للبحث عن وظيفة جديدة.

واستخدم 71% من الأفراد «خرائط جوجل» للعثور على نشاط تجاري محلي. وسجل 39 % من الأنشطة التجارية ارتفاعًا في عدد العملاء الذين تعرفوا على النشاط التجاري من خلال نتائج البحث على الإنترنت أو من خلال الإعلانات على شبكة البحث خلال العامين الماضيين وأشارت 63 % من الأنشطة التجارية على الإنترنت إلى أن تطبيقات جوجل وورك بليس كانت أساسية في تعزيز تجربة العمل عن بُعد.

ودعمت جوجل اقتصاد الإمارات إجمالًا بنحو 11.3 مليار درهم خلال 2021. وتسهم منظومة مطوري برامج أندرويد بتوفير 50 ألف وظيفة على الأقل في الإمارات كل عام.

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