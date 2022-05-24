«فيتش» تثبت تصنيف «صناعات» عند «A» وتمنحها نظرة مستقرة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى الشركة القابضة العامة «صناعات» عند «A»، كما منحتها نظرة مستقبلية مستقرة. كما ثبتت «فيتش» أيضاً تصنيفها لكلٍ من برنامج إصدار السندات الممتازة غير المؤمنة الخاص بشركة «صناعات صكوك ليمتد» التي تتبع «صناعات» والسندات الممتازة غير المؤمنة الصادرة وفقاً لهذا البرنامج عند نفس التصنيف «A».

وبحسب تقرير أصدرته «فيتش»، فإن تثبيت التصنيف يعكس التقييم الإجمالي لقوة الارتباط بين «صناعات» وحكومة أبوظبي، وفقاً لمعايير «فيتش» لتقييم الكيانات التابعة للحكومات. وذكرت «فيتش» في تقريرها أن الأصول المملوكة لشركة أبو ظبي التنموية القابضة «القابضة» (ADQ)، ومنها «صناعات»، والتي انتقلت ملكيتها من حكومة أبوظبي إلى «القابضة» (ADQ) في مارس 2020، تضطلع بدور مهم في بناء الاقتصاد غير النفطي لأبوظبي.

وفي سياق مواز، منحت «فيتش» في تقرير آخر التصنيف الائتماني «-BB- متوقع» للصكوك الممتازة غير المؤمنة المتوقع أن تصدرها «شركة أرادَ للتطوير العقاري»، والتي يقع مقرها الرئيسي في الشارقة، من خلال شركة «أرادَ صكوك ليمتد» التابعة لها.

وأفادت «فيتش» في تقريرها بأن الإعلان عن تصنيف نهائي، وليس مُتوقّع للصكوك مرهون بعدة عوامل، ومنها إصدار الصكوك نفسها فعليا، وسداد قيمتها الكاملة البالغة 920 مليون دولار، وتلقي المستندات النهائية التي تتوافق على نحو مادي مع المعلومات التي تلقتها «فيتش» في وقتٍ سابق بشأن طرح هذه الصكوك.

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