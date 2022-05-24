المنصة الرقمية «ماي دي اتش ال اي» أكثر ذكاء وصداقة للبيئة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت دي اتش ال جلوبال فورواردينج، القسم المتخصص في قطاع الشحن الدولي لمجموعة دي اتش إل دويتشه بوست، في انعقاد قمة المنصة الرقمية لهذا العام، إضافة مزايا جديدة وتحديثات إلى منصة «ماي دي اتش ال اي» myDHLi الرقمية للعملاء، لتصبح أكثر ذكاء وصداقة للبيئة وذلك في انعقاد قمة المنصة في هذا العام.

وتسهم التحديثات الجديدة للمنصة في زيادة كفاءة العمليات اللوجستية للعملاء، وهي تحتوي على ميزة حساب الوقت المتوقع للشحنات البحرية بدقة أعلى من خلال ميزة ETA المبتكرة لتحليل البيانات بأساليب متطورة للتنبؤ بموعد وصول الشحنات في الوقت الفعلي.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنصة الجديدة تضم خاصية حساب وتحليل حجم الانبعاثات الكربونية لشحنات العملاء، مع إتاحة خيارات لإزالة الانبعاثات الكربونية لشحنات العملاء، بالإضافة إلى ميزة المتابعة والمشاركة لإشعار العملاء بالشحنات وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

وقال تيم شارواث، الرئيس التنفيذي لشركة دي اتش ال جلوبال فورواردينج للشحن: نحن نسعى باستمرار لتحسين المنصة التي يستفيد منها أكثر من 10000 عميل، الأمر الذي أثمر نجاح منصة myDHLi أكثر من أي وقت مضى، ونحن فخورون بتوفير المزايا الجديدة اليوم. ويعد توفير الخيارات الشاملة لإزالة آثار الانبعاثات الكربونية والأدوات المخصصة لرفع التقارير الشاملة عن الانبعاثات الكربونية والخدمات الأخرى خطوة سباقة لإتاحة حلول النقل المستدامة بشفافية أمام العملاء.

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