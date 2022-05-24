شراكة بين «سند» و«تريامف» لتأسيس مركز لصيانة محركات الطائرات بالإمارات

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت شركة سند للخدمات الصناعية المتخصصة والمملوكة بالكامل لـشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، وشركة تريامف العالمية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والمتخصصة في صناعة الطيران وخدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات، توقيع مذكرة تفاهم متعددة المجالات للتعاون على توفير قدرات الجيل الحديث من خدمات صيانة وإصلاح وعمرة أجزاء محركات الطائرات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وعلى المستوى العالمي، بمن في ذلك عملاء الشركتين الحاليون والمستقبليون.

وستعزز الشراكة محفظة خدمات سند وتريامف بتأسيس مركز تميز في أبوظبي يوفر خدمات سند وتريامف في مجال صيانة وإصلاح وعمرة أجزاء المحركات للعملاء العالميين، إذ ستنقل شركة تريامف الخدمات التي توفرها لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى المركز الجديد في أبوظبي.

وتنوي الشركتان توفير خدماتهما في سوق صيانة المحركات العالمي لمكونات محركات V2500 التي تستخدم على أسطول طائرات إيرباص A320 إحدى أكثر الطائرات انتشاراً على المستوى العالمي، وGE90 المحرك الشهير على طائرات بوينج 777، و56CFM المستخدم على طائرات بوينج 737 وإيرباص 320.

وقال جيم بربيرت، رئيس دعم المنتجات لدى شركة تريامف: تطورت النقاشات بشأن هذه الشراكة مع سند بسرعة كبيرة وأكدت الحاجة إلى تأسيس أول كفاءة شاملة لخدمات صيانة أجزاء محركات الطائرات في منطقة الشرق الأوسط. ومع ما تتميز به أبوظبي من بيئة عمل جذابة وموقع جغرافي استراتيجي ومركزي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فإنها تعد مركزاً عالمياً مرموقاً وسريع النمو لصناعة الطيران.

كما أن شركة سند، الشركة الرائدة في مجال خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة على المستوى العالمي، والتي تتميز بتاريخ عريق من التميز الهندسي يزيد على 30 عاماً طورت فيه موارد بشرية وكفاءات متميزة ومشهوداً لها في السوق العالمي، تسهم في دعم الكفاءة الجديدة. ونتطلع إلى التعاون مع سند على توفير خدمات متميزة لواحد من أسرع الأسواق نمواً في العالم وحلول موثوق بها لمحركات الجيل الجديد ومحركات الطائرات الأكثر انتشاراً على المستوى العالمي.

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سند: في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع وجودنا في أسواق الشرق الأوسط والأسواق الأفريقية الناشئة، وتنويع محفظة خدماتنا الصناعية لتشمل خدمات إضافية في قطاع الطيران وخدمات جديدة في قطاعات النمو الصناعية، ستسهم شراكتنا الاستراتيجية مع تريامف في تعزيز قدرة سند على تقديم أفضل خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لشركات الطيران الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. ونتطلع إلى التعاون مع تريامف وتبادل أفضل الممارسات لتوفير معايير خدمة جديدة لعملائنا، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً موثوقاً به لخدمات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.

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