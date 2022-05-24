اتحاد مصارف الإمارات شريك استراتيجي لمؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2022 بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن اتحاد مصارف الإمارات عن شراكة استراتيجية مع مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط لعام 2022، والذي عقد في سوق أبوظبي العالمي بمشاركة نخبة من الخبراء والعاملين في هذا المجال.

وناقش المؤتمر، الذي نُظم بالتعاون مع جمعية مكتشفي الاحتيال (ACFE)، أبرز التحديات والمواضيع التي تواجه القطاع المصرفي والمالي في التعامل مع كافة أنواع الاحتيال، خاصة في هذا العصر الرقمي الذي يشهد تنامياً ملحوظاً لمستويات وأنواع الاحتيال التي تهدد المؤسسات المالية والمصرفية والعملاء.

وتأتي مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذا المؤتمر كونه يعمل على مساندة وتمكين البنوك الأعضاء من بناء وتطوير الأعمال التنافسية والمستدامة التي تدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد، خاصةً في ما يتعلق بمكافحة الاحتيال وتوفير منظومة مصرفية ومالية آمنة.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: تأتي مشاركتنا في المؤتمر ضمن جهودنا المستمرّة التي تهدف إلى إنشاء وإدامة نظام مصرفي مزدهر في دولة الإمارات، حيث يعد هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات المتخصصة للتعرف على ومناقشة أحدث التوجهات التي تتعلق بمكافحة ورصد عمليات الاحتيال المالي، فضلاً عن التعاون مع الجهات المعنية في المنطقة وبقية أنحاء العالم.

وشارك بمؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2022 نخبة من الخبراء، حيث ضمت قائمة المتحدثين في المؤتمر كلاً من جرانجيت سينج، رئيس لجنة مكافحة الاحتيال في اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مخاطر الاحتيال والتحقيق في بنك أبوظبي الأول، وواين كيتينج، رئيس إدارة مخاطر الاحتيال في بنك أبوظبي التجاري، ونسرين صبري، الرئيسة الإقليمية لإدارة مكافحة الاحتيال في بنك «اتش إس بي سي الشرق الأوسط»، والذين شاركوا في جلسة خاصة أدارتها هالة بوعلوان، دار محورها حول اتجاهات الاحتيال في المؤسسات المالية، وكيفية مواجهتها وتخفيف المخاطر المتأتية منها.

وشارك في المؤتمر دان ماكروم، الصحافي المتخصص في قضايا الاحتيال، والذي أسهمت تحقيقاته الاستقصائية في صحيفة «فاينانشيال تايمز» في الكشف عن العديد من قضايا الاحتيال في شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال، وذلك من خلال كلمة رئيسية استعرض فيها التوجهات العامة في هذا المجال.

وشاركه في النقاش بروس دوريس، رئيس جمعية مكتشفي الاحتيال. واستعرض المؤتمر تقرير جمعية مكتشفي الاحتيال للعام 2022 عن الاحتيال المهني، فضلاً عن جلسات وأوراق عمل متخصصة عن مستقبل إدارة مخاطر الاحتيال والعوامل الأساسية في تحليل بيانات الاحتيال.

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