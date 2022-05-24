«زد/ ين»: دبي وأبوظبي تحتفظان بصدارة أذكى المراكز المالية عربياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت دبي وأبوظبي بصدارة المراكز المالية العربية الذكية، وفقاً لنتائج الإصدار الخامس من مؤشر المراكز المالية الذكية «إس سي آي 5»، الصادر أمس عن مؤسسة «زد/ ين» البريطانية الشهيرة المتخصصة في الاستشارات المتعلقة بالمراكز التجارية والمالية.

ونالت دبي المركز الأول عربياً و23 عالمياً في المؤشر، لتقفز بذلك 3 مراكز مقارنة بترتيبها العالمي في الإصدار الرابع من المؤشر، والذي صدر العام الماضي، حينما احتلت دبي آنذاك المركز 26 عالمياً.

كما سجلت دبي قفزة هائلة في رصيدها الإجمالي في المؤشر، إذ بلغ رصيدها في إصدار هذا العام 681 درجة بارتفاع 20 درجة عن رصيدها في إصدار العام الماضي.

وتفوقت دبي على سول، لكسمبورغ، جلاسجو، بوزان، طوكيو، بروكسل، برلين، تورنتو، وبانكوك، والتي جاءت في المراكز من الــ24 إلى الــ32، على التوالي.

وجاءت أبوظبي في المركز الثاني عربياً و33 عالمياً في المؤشر، برصيد 670 درجة، مُحققة بذلك ارتفاعاً قيمته 15 درجة، مقارنة برصيدها في الإصدار الرابع من المؤشر.

وتفوقت دبي وأبوظبي معاً على شنزن، واشنطن العاصمة، براغ، صوفيا، باريس، أوزاكا، أوستن، فينا، سيدني، دالاس/ فورت وورث، فانكوفر، ملبورن، جوانزو، فرانكفورت وإدنبرة، والتي جاءت في المراكز من الـ34 إلى الــ48، على التوالي.

وفي صعيد المؤشرات الفرعية المتفرعة من المؤشر، تفوقت دبي وأبوظبي عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بدعم الابتكار، والذي يرصد مستوى الدعم الذي يوفره كل مركز مالي للمبتكرين من رواد أعمال وشركات ناشئة في قطاع التقنية المالية.

ونالت دبي المركز الأول عربياً و29 عالمياً في هذا المؤشر الفرعي، برصيد 229 درجة وجاءت أبوظبي في المركز الثاني عربياً والـ41 عالمياً في دعم الابتكار، وحصلت على 226 درجة.

وفي المؤشر الفرعي الخاص بكثافة الإبداع، والذي يرصد كثافة الخدمات التقنية والنزعة الابتكارية وكذلك فرص الإبداع التقني المتاحة في كل مركز مالي في العالم، نالت دبي المركز الأول عربياً والــ20 عالمياً، برصيد 230 درجة، فيما نالت أبوظبي المركز الثاني عربياً والـ34 عالمياً برصيد 222 درجة.

واحتفظت نيويورك بصدارة أذكى المراكز المالية على مستوى العالم، وبرصيد 731 درجة، مسجلة ارتفاعاً هو 15 درجة مقارنة برصيدها في العام الماضي. واحتفظت لندن بالمركز الثاني، فيما قفزت هونغ كونغ هذا العام إلى المركز الثالث بالمقارنة بالمركز الخامس الذي نالته العام الماضي. ونالت زيوريخ، كوبنهاغن، بوسطن، كمبريدج، لوجانو، سان فرانسيسكو، ولوس انجلوس المراكز من الرابع إلى العاشر، على التوالي.

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