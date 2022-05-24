Cloudflare تفتتح مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في دبي

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أعلنت «Cloudflare» شركة تقنيات الأمن والأداء والموثوقية التي تساعد في بناء إنترنت أفضل، افتتاح أول مقر إقليمي لها في دبي لتعزيز أعمالها المتنامية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ولتكون دولة الإمارات مركزاً لفريق عمل Cloudflare في الشرق الأوسط وتركيا، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح الشركة في تأسيس مقرها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في لندن، ومكاتبها في ميونخ وباريس ولشبونة.

ومن المقرر أن يساعد فريق العمل الإقليمي لشركة Cloudflare الشركة على زيادة أعمال العلامة التجارية الرائدة واستقطاب العملاء ودعم أعمالهم، وتوظيف المواهب الجديدة من ذوي الخبرة. كما أعلنت الشركة عن تعيين بشار بشايرة أول عضو منتدب لها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا، والذي يتمتع بخبرة تمتد على مدار أكثر من 25 عاماً في البرمجيات والتكنولوجيا، لتولي إدارة مقر لشركة في الشرق الأوسط وتركيا وفريق عملها في المنطقة.

مركز ريادي

وقال آندي لوكهارت، رئيس المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «تُعد الإمارات مركزاً لأحد أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط والريادة في الابتكار في المنطقة وأنحاء العالم، كما تشكل منطقة الشرق الأوسط أهمية كبيرة لعملنا نظراً للتركيبة السكانية التي يغلب عليها الشباب المهتمون بالمحتوى على الإنترنت وعلى نطاق واسع. دبي تحتضن أحد مراكز البيانات السبعة والعشرين التابعة لنا في الشرق الأوسط وتركيا.

وأضاف آندي لوكهارت:» يسعدنا أن نرحب ببشار لقيادة الفريق وتعزيز أعمالنا في هذه المنطقة. إن وجود مكتب وفريق عمل في دبي يأتي انطلاقاً من التزامنا المتواصل تجاه دعم نمو الأعمال في المنطقة، كما يتيح لنا الفرصة لنكون أقرب إلى عملائنا وتوسيع أعمالنا في المنطقة«.

وبدأت Cloudflare الاستثمار في تعزيز عملها بالمنطقة من خلال توسيع شبكتها في الشرق الأوسط وتركيا عام 2015. وحالياً مع وجود مراكز بيانات تمتد عبر أكثر من 270 مدينة في أكثر من 100 دولة، تواصل الشركة تعزيز عملها لتلبية متطلبات المستخدمين المتصلين بالإنترنت في كل مكان. تمتلك الشركة 27 مركزاً للبيانات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في كل من البحرين، العراق، المملكة الأردنية، السعودية، الكويت، لبنان، سلطنة عمان، قطر، تركيا والإمارات.

ملايين العملاء

ولدى الشركة ملايين العملاء على مستوى العالم، ويمثل عملاء الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا طيفاً واسعاً من مختلف المجالات.

وخلال ديسمبر 2021، نشرت شركة Cloudflare أول تقاريرها السنوية، والذي يعكس الالتزام المتواصل بالمساعدة في بناء شبكة إنترنت أفضل تتميز بالموثوقية ومتاحة للجميع ومستدامة. وقد ركزت الشركة على وضع دليلٍ للوصول إلى إنترنت خالٍ من الانبعاثات، وتحسين كفاءة شبكتها العالمية التي تعمل بالفعل على طاقة متجددة بنسبة 100 %، وإطلاق أدوات جديدة لمساعدة الشركات الأخرى على دمج الاستدامة في تطبيقاتها.

وخلال فبراير 2021، أطلقت Cloudflare برنامج Project Fair Shot - وهو برنامج يوفر منتج Waiting Room الخاص بنا مجاناً لأي حكومة أو بلدية أو شركة خاصة/عامة أو أي شخص مسؤول عن جدولة و/أو توزيع لقاح»كوفيد 19«.

وتم تعيين بشار بشايرة، في منصب أول عضو منتدب لشركة Cloudflare في الشرق الأوسط وتركيا، بهدف تطوير وإدارة أعمال الشركة وفريق عملها في المنطقة.

وقال بشار بشايرة:» مع المضي قدماً نحو التحوّل الرقمي وزيادة تبني الحلول السحابية، تحتاج المؤسسات إلى إنترنت سريع وآمن وموثوق أكثر من أي وقت مضى، لخدمة عملائها وشركائها وموظفيها بكفاءة وحمايتهم على النحو الأمثل، وهو التحوّل الذي تقوده شركة Cloudflare. وقد حققت الشركة الريادة عالمياً في هذا المجال، ويسعدني المساهمة في تعزيز هذه التقنية المبتكرة في المنطقة وبناء شبكة إنترنت أفضل لجميع أطياف المستخدمين ودعم انتشار وتطوير الاقتصادات والمجتمعات الرقمية الإقليمية".

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