منطقة عجمان الحرة تكشف عن مشروع سكني جديد للعمال

المصدر: دبي - البيان

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كشفت منطقة عجمان الحرة عن مشروع سكني جديد يلبي الاحتياجات المتنامية لشركاء الأعمال بتوفير مساحات سكنية إضافية للعمال، وذلك في إطار خطتها التوسعية الشاملة. ويقع المرفق الجديد في البوابة 1، ويتضمن مبنيين سكنيين ويشمل 85 غرفة بسعةٍ استيعابية تتجاوز 500 شخص.

وتتيح الخطوة للشركات توفير مساحات سكنية إضافية للعمال، تتضمن أحدث وسائل الراحة، كما تعكس التزام المنطقة الحرة باستقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين إلى إمارة عجمان من خلال توفير حلول الأعمال الأكثر تنافسية ومرونة.

وباشرت منطقة عجمان الحرة العمل على هذا المشروع السكني في ضوء العدد المتزايد من الشركات العاملة داخل المنطقة، ليشكل إضافة إلى المشروع السكني القائم في البوابة 2، والذي يتألف من 6 مباني سكنية تتضمن أكثر من 350 غرفة، بسعة استيعابية تتجاوز 1.700 شخص.

تمكين الشركات

وقال المهندس علي السويدي، مدير عام منطقة عجمان الحرة: «تمضي المنطقة قدماً بترسيخ مكانتها كمركزٍ رائد للأعمال والاستثمار محلياً وإقليمياً. ونحرص دوماً على إتاحة وسائل وحلول جديدة لتعزيز القيمة المضافة لمنظومة أعمالنا، وتوسيع آفاق نمو الشركات العاملة ضمن مجتمع الأعمال المحلي.

ويمثل المشروع السكني الجديد نوعاً من أنواع الدعم لتمكين الشركات من التوسع بما يلبي احتياجاتها، إذ تضمن وسائل الراحة في المشروع رفاهية سكانه وتوفير كامل متطلباتهم. ونثق أن هذا المشروع يمثل إضافة تعزز تنافسية المنطقة الحرة وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية».

زيادة الإنتاجية

وقال عبد السلام حسن شكلي، المدير العام لشركة «التلال»، الشركة الأم لـ «انفنتي جارمنت مانفكجرنج»، التي تتخذ من منطقة عجمان الحرة مقراً لها والتي ستستفيد من المشروع السكني الجديد: «يمثل المشروع ضرورة ملحة لعمليات شركات مثل «انفينيتي»، نظراً إلى مساهمته في تقريب الموظفين من مكان عملهم والاستغناء عن تنقلاتهم التي تستغرق وقتاً طويلاً من وإلى سكنهم.

وستساعد إقامة الموظفين في المنطقة الحرة على توفير طاقاتهم، وبالتالي زيادة إنتاجيتهم في العمل وتعزيز سلامتهم وصحتهم بصورة عامة. ونتوجه بالشكر لمنطقة عجمان الحرة لتوفيرها الدعم والحلول المناسبة لنا حتى نتفرغ للتركيز على جوانب أخرى من عملياتنا التشغيلية».

الجدير بالذكر أن المشروع الجديد مجهز بوسائل راحة ممتازة، بما فيها مطبخ وقاعة طعام ومنطقة غسيل، تضمن الراحة لجميع قاطنيه. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية منطقة عجمان الحرة لتعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى إمارة عجمان ودولة الإمارات.

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