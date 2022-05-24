إشادة واسعة بالمنصة الرقمية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية

المصدر: دبي- البيان

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حظيت جمارك دبي بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية وأعضائها عن مبادرة المنصة الرقمية لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والتي بادرت بها الدائرة وتسهم فيها بصفتها خبيراً في البرنامج.

وتهدف المبادرة إلى ربط إدارات الجمارك الأعضاء ومنظمة الجمارك العالمية من خلال منصة آمنة موثوق بها ذات إمكانات بعيدة المدى، وتتضمن المنصة أفضل الممارسات واتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وتهدف إلى تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء فيها بما يسهم في التحسين المستمر للمشغل الاقتصادي على مستوى العالم من خلال الابتكار المدعم بالبيانات.

جاء ذلك في مشاركة جمارك دبي في الدورة 26 و27 لمجموعة إطار عمل معايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية التي عقدتها منظمة الجمارك العالمية عبر تقنية الاتصال المرئي بمنصة المنظمة في مدينة بروكسل.

ويستند إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة العالمية إلى 3 ركائز: وهي ترتيبات العلاقة التي تربط بين الجمارك وشركاء قطاعات الأعمال، والجهة الجمركية مع الجهة الجمركية الأخرى، والعلاقة بين الجمارك والمؤسسات الحكومية، ويوفر إطار العمل منصة موحدة من شأنها تعزيز التجارة الدولية، وضمان سبل أمن أفضل ضد الجريمة العابرة، وزيادة إسهام الجمارك والشركاء التجاريين في الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للدول.

ويعمل الإطار على تحسين قدرة الجمارك على اكتشاف الشحنات عالية الخطورة والتعامل معها وزيادة الكفاءة في إدارة البضائع، وبالتالي تخليص البضائع والإفراج عنها بسرعة كبيرة بما يدعم أمن ومرونة سلاسل التوريد.

وفي الاجتماع، توجهت أمانة منظمة الجمارك العالمية بالشكر والتقدير للإمارات على نجاحها باستضافة المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد لمنظمة الجمارك العالمية الذي استضافته جمارك دبي بين 25 و27 مايو 2021 واستقطب أكثر من 3900 مشارك مسجل من 158 من الإدارات الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية والمعنيين حول العالم، ونوّهت منظمة الجمارك العالمية بتعاون جمارك دبي الوثيق معها في تنظيم المؤتمر وإعداد التقرير الختامي.

وقالت إيمان بدر السويدي مديرة إدارة القيمة الجمركية مديرة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بجمارك دبي: سعداء بهذا الترحيب العالمي من المشاركين في مبادرة جمارك دبي «منصة المشغل الاقتصادي المعتمد» التي ستنعكس إيجاباً على دور البرنامج في دعم سلسلة الإمداد العالمية وتسهيل تدفق البضائع بين الدول الأعضاء.

مشيرة إلى أن جمارك دبي أدت دوراً مهماً في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في الدولة، فضلاً عن دورها الريادي في تطبيق أحدث الأنظمة والبرامج المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي والتفتيش والمعاينة، وأثبتت تجربة جمارك دبي نجاح البرنامج في تحقيق الأهداف المرجوة وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد بالتجارة الدولية، وتوقعت أن يمثل البرنامج مستقبل التجارة العالمية.

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