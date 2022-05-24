«الإمارات للألمنيوم» تتيح خدمات مركزها الطبي في الطويلة للعاملين في «كيزاد»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كيزاد التابعة لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة ضمن مجموعة موانئ أبوظبي، بهدف تقديم خدمات مركز الطويلة الطبي التابع للشركة إلى موظفي جميع الجهات العاملة في كيزاد.

وافتتحت الشركة مركز الطويلة الطبي عام 2017 لتوفير أحدث التقنيات والخدمات الطبية على مدار الساعة على يد مجموعة من الأطباء والأخصائيين المؤهلين في الرعاية الصحية الأولية والصحة المهنية، ويتبع للمركز الطبي صيدلية متكاملة ومختبر للكيمياء الحيوية وقسم للتصوير بالأشعة، ويقع بجوار المقر الرئيسي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم في أبوظبي.

توفر مذكرة التفاهم فرصة فريدة أمام الموظفين والمتعاملين ضمن كيزاد، للحصول على خدمات طبية عالية الجودة في قلب المركز الصناعي واللوجستي والتجاري لمدينة أبوظبي.

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وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تمكننا مذكرة التفاهم هذه على تقديم خدماتنا في المركز الطبي إلى مجتمع كيزاد بالكامل، إيماناً من الشركة بأهمية صحة وسلامة موظفيها ومقاوليها وجيرانها، ويسعدنا مشاركة خبرتنا الطبية مع كامل شركات سلسلة التوريد الصناعية في دولة الإمارات في إطار سعينا لتحقيق أهداف مشروع 300 مليار».

ومن جهته، قال عبد الله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي: «يوفر مركز الطويلة المجهز بالكامل حلولاً معقولة التكلفة لخدمات الرعاية الطبية للموظفين والمتعاملين، وستساعدنا هذه المذكرة على تعزيز التزامنا بدعم صحة وسلامة العاملين معنا ضمن أكثر من 600 شركة على مساحة تفوق 410 كيلومترات مربعة».

وستعمل الإمارات العالمية للألمنيوم وكيزاد معاً لتحديد فرص التوسع المستقبلية لمركز الطويلة الطبي، بما في ذلك تضمينه ضمن شبكة التأمين الصحي الخاصة في كيزاد.

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