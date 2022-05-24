66 % من المستهلكين في الخليج يهتمون بسعر المنتج بالدرجة الأولى

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت دراسة حديثة أجرتها «توكوكر» (Talkwalker) المتخصصة في مجال «ذكاء المستهلك»، حول اتجاهات سلوك المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن 66% من المستطلعة آراؤهم يهتمون بالدرجة الأولى بمسألة أسعار المنتجات، كما ركّزت الدراسة على التحوّلات التي شهدتها أخيراً تفضيلات المستهلك وأولوياته وسلوكه تجاه العلامات التجارية.

وقال رامي ديب، مدير في «توكوكر» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «يطالب المستهلكون بأن تحقق العلامات التجارية قيمة أكبر مع منتجاتهم، ويجب أن تكون قادرة على فهم دقيق لما تعنيه القيمة لكل شريحة من المستهلكين والوفاء بهذا الوعد. ومنذ موسم شهر رمضان – الأول بعد انحسار جائحة كوفيد، أردنا أن نفهم من حيث الكم والنوعية هذه التحولات في أولويات المستهلك وإعطاء العلامات التجارية نظرة ثاقبة لما يمكنها فعله للاستعداد».

واستندت الدراسة إلى ثروة من البيانات للعلامات التجارية التي تتطلع إلى الاقتراب من قاعدة المستهلكين في منطقة الخليج، وعلى وجه التحديد، يبحث التقرير في العوامل التي يأخذها المستهلكون في الاعتبار عند مقارنة العلامات التجارية، كما تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن الدوافع الرئيسية لتكرار الشراء بين المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتناول التقرير كذلك مدى الولاء والارتباط العاطفي بالعلامات التجارية، اللذين يشعر بهما المستهلكون في دول مجلس التعاون الخليجي وبالتالي سبل المحافظة على ذلك الولاء.

وأضافت الدراسة: «يمكّن التقرّب من المستهلك العلامات التجارية من تحويل البيانات إلى نظرة ثاقبة للمستهلك في الوقت الفعلي، وتوجيه عملية صنع القرار بسهولة، ودفع نمو العلامة التجارية، إذ أظهرت الدراسة أن العلامات التجارية التي تركّز على العملاء تحقق معدلاً أسرع بثلاث مرات تقريباً من المتوسط العام».

من جهته، قال ظافر شاه، مدير الحسابات في «يوغو مينا»: «تُبرز نتائج الاستطلاع أن عوامل مثل السعر والجودة هي المحرك الرئيسي للقرار عند اختيار علامة تجارية، وعلى الرغم من ذلك، ولكسب ولاء العميل.

فإن الثقة بالعلامة التجارية والخبرة المتراكمة تلعب دوراً إيجابياً في هذا الإطار. ولكي تنشئ العلامات التجارية عرضاً ذا قيمة جذابة وتوصيله، من الضروري أن تتجاوز القيمة المتصورة، الجودة في هذه الحالة، لعرض قيمة السعر الذي يدفعه العميل.

من المثير للاهتمام ملاحظة أنه في حين يعرب 72% من المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي عن ولائهم القوي للعلامات التجارية التي استخدموها حالياً أو استخدموها في وقت سابق، كما أن 69% أظهروا انفتاحهم على شراء منتجات عالية الجودة بغض النظر عن العلامة التجارية، كما أن 61% لا يعارضون استكشاف العلامات التجارية والمنتجات الجديدة، وهذا يمثل فرصة للعلامات التجارية ليس فقط في سياق رمضان ولكن بشكل عام أيضاً».

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