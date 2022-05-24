بنك أبوظبي التجاري يطلق بطاقات ائتمان تفتح آفاقاً من التجارب المتميزة

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت أكور، مجموعة الضيافة العالمية، بطاقات ALL الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري في الإمارات.

وتم إعداد بطاقات ائتمان فيزا الموسومة بالعلامتين التجاريتين لمنح الأعضاء امتيازات حصرية في فنادق أكور المحلية والدولية بما يضمن استمتاعهم بتجارب متميزة. وسيكون بانتظار حاملي البطاقات مزايا كثيرة تشمل ترقيات الغرف، وإمكان الدخول في حوض السباحة والشاطئ، وعروض تناول الطعام المتنوعة، وأسعار الغرف المخفضة، وإمكان الدخول إلى ملعب الجولف وصالة المطار، وغيرها من العروض المتميزة.

وتوفر الشراكة بين مجموعة أكور وفيزا تجارب دفع محسّنة للمستخدمين من خلال بطاقة ائتمان بنك أبوظبي التجاري. كما تفتح بطاقات ALL الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري الحصرية الباب إلى عالم من الامتيازات والتجارب المصممة خصيصاً للأعضاء في الإمارات لترقية أسلوب حياتهم عبر مجموعة من الفنادق حيث يمكنهم الاستفادة من إقامتهم إلى أقصى حد.

تغطي بطاقات الائتمان من بنك أبوظبي التجاري شبكة متميزة من الفنادق التي تدعو الضيوف ليحظوا بأرقى التجارب المصحوبة بمزايا غير مسبوقة في أكثر من 30 فندقاً من فنادق أكور في الإمارات، بما فيها رافلز النخلة، فيرمونت الفجيرة، س ل س دبي، ريكسوس دبي النخلة، وغيرها الكثير.

تشمل محفظة مجموعة أكور الفاخرة في الإمارات أيضاً فنادق سوفيتل، في حين تشمل فنادق بريميوم بولمان، سويس أوتيل، موڤنبيك، جراند ميركيور وغيرها. كما يمكن لحاملي البطاقات ترقّب امتيازات متنوعة في مجال السفر والترفيه من شركاء مجموعة أكور العالميين.

وسيتم ترقية حاملي بطاقة ALL إنفينيت الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري إلى فئة ALL البلاتينيوم تلقائياً، ما يتيح لهم الاستفادة من المزايا بسرعة بعد قضاء أول إقامة مؤهلة لليلة واحدة في فنادق أكور. وكذلك، سيكون بانتظار حاملي البطاقات مكافأة ترحيبية قد تصل إلى 50,000 نقطة مكافأة أي ما يعادل 1000 يورو، إضافةً إلى إمكان اكتساب ما يصل إلى ثلاث نقاط مكافأة عند إنفاق كل دولار.

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