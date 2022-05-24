«تبريد» توسّع شراكتها مع «إنجي ديجيتال» عبر برنامج ذكاء صناعي مصمم خصيصاً لشبكة تبريد المناطق بوسط مدينة دبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي توسيع شراكتها مع «إنجي ديجيتال» ببرنامج ذكاء صناعي مصمم خصيصاً لشبكة تبريد المناطق بوسط مدينة دبي وتطبيق برنامج «نيمو»، الخاص بعمليات «إنجي» على شبكة وسط مدينة دبي، والتي تبلغ سعتها 235,000 طن تبريد.

واستثمرت شركة تبريد كثيراً في السنوات القليلة الماضية في تجديد بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي والبيانات الضخمة والاستفادة من البيانات التي تم إنشاؤها على مدى عقود من تشغيل محطات وشبكات تبريد المناطق.

وبفضل البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات والكميات الهائلة من البيانات المتاحة، تمكنت شركة تبريد من تحقيق إنجازات كبيرة في صناعة تبريد المناطق من خلال إنشاء نظام عمليات مستقلة بالكامل لشبكة تبريد المناطق الكائنة في وسط مدينة دبي، والتي تُعد الأكبر من نوعها في العالم.

وفضلاً عن الفوائد البيئية لهذا المشروع، أثبتت الاختبارات المبكرة انخفاضاً ملحوظاً في مدة تعطّل المعدات وبالتالي تأمين استمرار خدمة تبريد وتحسينها. وقد أدت هذه التحسينات إلى الكشف المبكر عن الأعطال والعمل السريع لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القادرة على تحويل التدفق والتنبؤ بحركة شبكات المياه المبردة في جزء من الثانية.

وقال عاطف البريكي، نائب رئيس أول للعمليات في شركة تبريد: اكتسبت شركة تبريد في العقود الماضية خبرةً كبيرة في هندسة وعمليات تبريد المناطق، أدت إلى توليد كميات هائلة من بيانات العمليات التشغيلية. وعملت تبريد على تنفيذ استراتيجية رقمية إذ استثمرت في بنيتها التحتية وأنظمة التكنولوجيا التشغيلية للاستفادة من إرثها وسجلها الحافل بالعمليات التشغيلية. وتعاوننا مع إنجي ديجيتال ونجاح برنامج نيمو ثمرة تلك الاستراتيجية.

وأضاف: هذا المشروع هو الأول من نوعه، وتم تصميمه لضمان استمرار نموذج أعمالنا ليواكب التغييرات التكنولوجية المستقبلية. ومن خلال هذه البرامج، سنستمر في خلق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة وإفادة المجتمع ككل، ما يعزز مكانة شركة تبريد مزوداً رائداً لخدمات تبريد المناطق محلياً وإقليمياً.

وقال إيغور روكا، رئيس مشروع نيمو في إنجي ديجيتال: تعد هذه الشراكة إنجازاً مهماً لبرنامج نيمو، المنصة الرقمية المتخصصة في شبكات التبريد والتدفئة لشركة إنجي، ويسرنا أن ندعم شركة تبريد في سعيها نحو التحسين المستمر والكفاءة التشغيلية لشبكة تبريد المناطق في وسط مدينة دبي.

ويعود الفضل في نجاح تنفيذ المشروع إلى التعاون الكبير الذي أبدته شركة تبريد. لقد حفزتنا النتائج الجيدة التي تحققت من خلال هذا البرنامج ودفعتنا لمواصلة تعزيز المنصة ودعم شركائنا بشكل أفضل. ولذا، نحن ملتزمون تحقيق أقصى قيمة ممكنة لشركة تبريد.

واستحوذت شركة تبريد على 80% من نشاط إعمار العقارية في تبريد منطقة وسط مدينة دبي، ضمن إطار اتفاقية شراكة طويلة الأمد أُبرمت في أبريل من عام 2020.

وتضم الشبكة أربع محطات لتبريد المناطق بمجموع توصيلات يبلغ 160,145 طن تبريد متصلة بثمانين مبنى، الأمر الذي يحول دون انبعاث 205,000 أطنان من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة 44,500 سيارة من الطرق. كما توفر شبكة تبريد وسط مدينة دبي خدمات التبريد للعديد من المباني والأماكن الأكثر شهرة في العالم، بما في ذلك برج خليفة، ودبي مول، ودار دبي للأوبرا وغيرها من المشاريع السكنية والتجارية الترفيهية البارزة.

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