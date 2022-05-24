مصرف عجمان يفتتح فرعاً بشارع الشيخ زايد

المصدر: عجمان- البيان

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افتتح مصرف عجمان فرعاً جديداً على شارع الشيخ زايد. وقام محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان بافتتاح الفرع برفقة كبار المديرين التنفيذيين في المصرف.

وقال أميري إننا في مصرف عجمان نحرص بشكلٍ دائم على إيجاد طرق وأساليب جديدة لتطوير تجربة عملائنا المصرفية، وتماشياً مع هذه الرؤية نفتتح الفرع الجديد على شارع الشيخ زايد. وندرك رغبة عملائنا في الحصول على خدمات مصرفية مريحة وسهلة الوصول ضمن بيئة عصرية ومرنة.

ويتيح لنا فرعنا الجديد فرصة تقديم الخدمات لعملائنا بكفاءة وفعالية عالية بفضل ما يحتويه من تقنيات متقدمة ومرافق حديثة، إلى جانب التركيز على تعزيز العلاقات المباشرة مع الأفراد والشركات في وقت تتزايد فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية وتتسارع فيه حلول التكنولوجيا الرقمية المتطورة. وتم تعزيز الفرع بالعديد من الميزات والأنظمة الحديثة التي يتم تقديمها لأول مرة في مصرف عجمان. وسيزود الفرع عملاءنا بمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المالية لمصرف عجمان.

وأوقات العمل في فرع مصرف عجمان على شارع الشيخ زايد من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 ليلاً خلال أيام الأسبوع من الاثنين إلى السبت، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 12 ظهراً.

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