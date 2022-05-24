«الزورا» تطلق 21 فيلا على شاطئ البحر

المصدر: عجمان - البيان

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كشفت شركة الزورا للتطوير العقاري عن خطط لتطوير 21 فيلا على شاطئ الزورا في إمارة عجمان. ويضم المشروع 21 فيلا تطل مباشرة على البحر، ضمن مجمع مسور وآمن.

يقع هذا المجمع السكني الترفيهي في قلب شاطئ الزورا بجوار منتجع ذا أوبيروي بيتش ريسورت، ويضم عدداً محدوداً من الفلل بمساحة 5651 قدماً مربعاً لكل منها تمتد على مساحة 10000 قدم.

وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: "يوفر مشروع Exclusive 21 إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ بإطلالات على الخليج العربي. كما يوفر لقاطنيه فرصة الاستمتاع بجميع الوجهات داخل محمية الزورا الشهيرة، مثل أوبروي بيتش ريزورت، ونادي الزورا للجولف، وملعب الجولف العالمي المكون من 18 حفرة، ومارينا 1".

وتمتد منطقة الزورا على مساحة 5.4 ملايين متر مربع من الأراضي الساحلية البكر المليئة بالخلجان وغابات المنغروف. ويضم المشروع متعدد الاستخدامات مجموعة من المنتجعات والمساكن الفاخرة والمساحات التجارية والمرافق الصحية والترفيهية.

وتُعد الزورا واحدة من أبرز الوجهات السياحية في إمارة عجمان نظراً لمشاريعها العديدة التي تضم منتجعات فاخرة على شاطئ البحر، ونادياً للجولف، وملعب جولف، وممشى، ومواقع تسوق، ومطاعم فاخرة، وأربعة مراسي، وشققاً فخمة على ضفاف الخور.

وتضم المنطقة أيضاً محمية الزورا التي تعد من أجمل المعالم الطبيعية في إمارة عجمان، حيث تشتهر بأشجار المنغروف الطبيعية التي توفر بيئة مناسبة للطيور المحلية والمهاجرة، بالإضافة إلى الكثير من الأصناف النباتية النادرة، ما يجعلها وجهة مثالية لمحبي السياحة البيئية والطبيعة. كما تزخر المحمية بتنوع بيولوجي منقطع النظير بسبب وفرة المياه، حيث يحتضن الساحل أنواعاً متعددة من الأسماك النادرة والشعاب المرجانية وغيرها الكثير من الكائنات البحرية المختلفة.

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