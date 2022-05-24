وزارة المالية تطلق دليل الخدمات الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت وزارة المالية دليل الخدمات الرقمية، وذلك لتسهيل وصول المتعاملين من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية إلى كل الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تجربة رقمية سهلة وتفاعلية، تتيح لهم الحصول على كل المعلومات اللازمة لتقديم الطلبات والحصول على الخدمة.

وأشار يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن الوزارة نجحت خلال العقود الماضية في تحقيق التحول الذكي لخدماتها بشكل كامل، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، بما يؤكد مكانتها الرائدة عالمياً في مجالات العمل المالي الحكومي، ويساهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين وتقديم خدمة استثنائية تعزز من أعمالهم، وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة.

وذلك انسجاماً مع جهودها لتعزيز سعادة المجتمع من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير منصات تواصل مباشرة وميسرة في كل الأوقات وأينما كانوا.

وقال: تحرص وزارة المالية على مواصلة إطلاق المشاريع والمبادرات التي تلبي تطلعات وطموحات الدولة للخمسين عاماً المقبلة. ويأتي إطلاق دليل الخدمات الرقمية لتوفير خدمات متميزة ذات جودة وموثوقية عالية لكل المتعاملين، من خلال تعريفهم بمتطلبات الخدمات وضمان تقديم المعلومات المحدثة باستمرار بناءً على مستجدات العمل المرتبطة بذلك، بما يسهم في تعزيز مستوى سعادتهم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت.

ويضم دليل الخدمات الرقمية لمحة عن استراتيجية وزارة المالية تشتمل على رؤية الوزارة ورسالتها وقيمها لتلبية احتياجات المتعاملين، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وبطاقات الخدمة لـ 20 خدمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المتعاملين والموردين بجودة وموثوقية عالية، والرد على كل استفسارات وملاحظات المتعاملين من الأفراد والجهات الحكومية وقطاع الأعمال والتواصل معهم وتلقي كل اقتراحاتهم.

فضلاً عن تقديم الدعم الفني للجهات الاتحادية فيما يتعلق بالأنظمة المالية والخدمات ذات الصلة بنظام التقارير الذكية، وخدمة رد الإيرادات المستحقة للمتعاملين، وخدمة البلاغات السرية بشأن الحالات المشبوهة وغيرها.

وتتضمن بطاقات الخدمة توضيحاً شاملاً ومفصلاً لخطوات الحصول على الخدمات المقدمة، والشروط والمتطلبات، والوثائق المطلوبة لتقديم الطلب، وقيمة الرسوم، ومتوسط مدة إنجاز الخدمة، وفئة المتعاملين المستهدفة، وقنوات تقديم الخدمة وغيرها من المعلومات الأساسية التي يحتاجها المتعامل للحصول على خدمات الوزارة بيسر وسهولة تامة.

وتم تصميم الدليل الرقمي التفاعلي بشكل يتواءم مع متطلبات المتعاملين ويوضح خطوات استخدام الخدمات بشكل سهل وواضح، كما تم تعزيز هذه التجربة من خلال الأفلام والفيديوهات التعليمية لكل الخدمات المقدمة تستعرض الخدمات ومراحل رحلة المتعامل خطوة وبخطوة. وتم نشر الدليل عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة باعتبارهما قنوات تقديم الخدمات الرئيسية للوزارة. وللاطلاع والحصول على دليل وزارة المالية للخدمات الرقمية، يرجى زيارة الرابط: https://www.mof.gov.ae/ar/mservices/pages/service-card-guide.aspx

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز