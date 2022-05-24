دبي فستيفال سيتي مول يطلق فعالية عروض الاسترداد النقدي الفوري لمدة 3 أيام

المصدر: دبي - البيان

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أعلن دبي فستيفال سيتي مول، التابع للفطيم مولز، إطلاق عروض استرداد نقدي لضيوفه، حيث يحظى أول 200 متسوق ممن يزورون الوجهة في عطلة نهاية الأسبوع بين 27 و29 مايو وينفقون 1000 درهم أو أكثر في متاجرها بفرصة استرداد 10% من قيمة الإنفاق.

كما يخص دبي فستيفال سيتي مول ضيوفه في ساعات محددة من اليوم، بين 11 صباحاً و12 ظهراً أو 10 و11 ليلاً، بفرصة استرداد 20% من قيمة الإنفاق.

وينبغي على الضيوف ختم جميع الفواتير من مكتب خدمة العملاء، حيث يتيح العرض لهم المشاركة باستخدام عدة فواتير لإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من عروض التخفيضات في متاجر الوجهة المتنوعة، بما فيها علامات التجميل والديكور المنزلي والأدوات التكنولوجية وغيرها الكثير. ويدعو دبي فستيفال سيتي مول ضيوفه أيضاً لزيارة فعالية رايب باي ذا باي، وجهة التسوق وتناول الطعام المحلية المميزة بإطلالتها الرائعة على خور دبي.

وقال هيثم حجار، المدير العام لدبي فستيفال سيتي مول: ندعو عشّاق التسوق في دبي لزيارة دبي فستيفال سيتي مول والاستفادة من عرض التخفيضات الكبرى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ويتيح لهم الاستمتاع بتجربة تسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتوفر متاجر المركز التجاري أحدث المنتجات وأفضل العروض، لتضمن للضيوف من مختلف الأعمار قضاء أحلى الأوقات في الوجهة. ويُنصح المتسوقون بالتوجه إلى الوجهة عند افتتاح أبوابها الساعة 10 صباحاً تجنباً للازدحام ولضمان الحصول على منتجاتهم المفضلة.

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