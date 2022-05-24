توجيه 43 % من الإنتاج النفطي لأرامكو السعودية في 2021 إلى «التكرير والمعالجة»

المصدر: الرياض- البيان

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تمتلك أرامكو السعودية قطاعًا استراتيجيًا ضخمًا ومتكاملًا للتكرير والمعالجة والتسويق على الصعيد العالمي، وتتألف أعمال القطاع من التكرير، وصناعة البتروكيميائيات، وزيوت الأساس والتشحيم، وأعمال البيع بالتجزئة، والتوزيع، والتوريد، وتجارة المنتجات النفطية، وتوليد الطاقة الكهربائية.

وقالت الشركة في إفادة لـ«البيان» إن التكامل الإستراتيجي بين قطاع التنقيب والإنتاج، وقطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، يتيح الفرصة أمام الشركة لتأمين الطلب على النفط الخام من خلال بيعه إلى المصافي المملوكة لها بالكامل والتابعة لها داخل المملكة وخارجها. وقد استهلك قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية 43 % من إنتاج الشركة من النفط الخام في عام 2021 (مقارنة من 39% في عام 2020م).

وتعزّز هذه الأعمال أنشطة قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، فتمكّنها من تحسين مبيعات النفط الخام وتسويق المنتجات بصورة مُثلى من خلال وجود شبكة بنية تحتية ضخمة من خطوط الأنابيب والفُرض، وتوفر موارد الشحن والخدمات اللوجستية.

وترى أرامكو السعودية أن استثماراتها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق تساعدها على تنويع إيراداتها وتعزيز التكامل بين أعمالها في مجال النفط والغاز لتحقيق أفضل قيمة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتلبية الطلب على النفط الخام والغاز، وتسويق نفطها الخام بصورة مُثلى.

وبلغ صافي الطاقة التكريرية لأرامكو السعودية 4 ملايين برميل في اليوم، كما في 31 ديسمبر 2021 (مقارنة مع 3.6 ملايين برميل في اليوم في 2020). وبلغ إجمالي الطاقة التكريرية 6.8 ملايين برميل في اليوم، كما في 31 ديسمبر 2021 ( مقارنة مع 6.4 ملايين برميل في اليوم في 2020).

قطاع متكامل

ويمكِّن القطاع المتكامل للبتروكيميائيات في أرامكو السعودية من تحقيق مزيد من القيمة الإضافية. ويمتد نطاق قطاع الكيميائيات في الشركة من إنتاج المواد الكيميائية الأساس مثل المواد العطرية والأوليفينات والبولي أوليفينات، وصولًا إلى المنتجات الأكثر تطورًا مثل مركبات البوليول، والأيزوسيانات والمطاط الصناعي.

ويواصل قطاع الكيميائيات في الشركة النمو عبر المشاريع التوسعية للطاقة الإنتاجية، وزيادة حصص الملكية في الشركات التابعة والاستثمارات الجديدة، ومن ذلك استحواذ أرامكو السعودية على حصة ملكية صندوق الاستثمارات العامة في (سابك) نسبتها 70% في 16 يونيو 2020م. و(سابك) هي شركة كيميائيات عالمية تزاول أعمالها في الأمريكتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا والمحيط الهادئ.

مشاريع استثمارية

ويواصل قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية مساعيه الرامية إلى تحقيق التكامل عبر جميع مراحل سلسلة القيمة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية في كافة أعماله، من أجل تحقيق قيمة إضافية، وتنويع محفظة الأعمال، وتخفيف حدة التقلب في الأرباح. وفي هذا الإطار، أبرمت أرامكو السعودية في يناير 2022 اتفاقيات مع شركة (بي كي إن أورلن) البولندية العاملة في مجالي التكرير وبيع الوقود بالتجزئة، التي ستوسع نطاق وجود أرامكو السعودية في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أوروبا، وذلك بالاستثمار في قطاع التكرير، وقطاع البيع بالجملة، وقطاع تسويق وقود الطائرات في بولندا. ويتوقف إتمام الصفقة على استيفاء الموافقات التنظيمية.

ولمواصلة تحقيق القيمة، يهدف قطاع التكرير والمعالجة والتسويق إلى زيادة الطاقة التكريرية، وأعمال تحويل السوائل إلى كيميائيات، وتوسيع نطاق الأنشطة التجارية، والاستفادة من برنامج التحوّل في هذا القطاع بغية الارتقاء بمستوى الكفاءة.

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