رجاء عيسى القرق تترأس مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة عيسى صالح القرق والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن تعيين الدكتورة رجاء عيسى القرق رئيساً جديداً لمجلس الإدارة خلفاً لوالدها الراحل عيسى صالح القرق إلى جانب منصبها الحالي كعضو منتدب للمجموعة، كما تم تعيين منى عيسى القرق كنائب لرئيس مجلس الإدارة إلى جانب منصبها كمديرة لقطاع التجزئة بالمجموعة ، و مريم عيسى القرق كعضواً لمجلس الإدارة و مديراً في مجلس المديرين.

و بهذا يكتمل نصاب مجلس إدارة مجموعة عيسى صالح القرق تبعاً للميثاق التي سبق إعتماده للتنفيذ بعد وفاة مؤسسها عيسى صالح القرق و الذي رحل عن عالمنا في شهر مارس الماضي، حيث ضمن الميثاق الانتقال السلس للإدارة والحفاظ على وحدة و كيان المجموعة التي أرسى دعائمها الراحل المؤسس. كما تواصل المجموعة مختلف أعمالها التجارية إستناداً إلى ميثاق حوكمة الشركات وتحت قيادة الشركاء الحاليين.

و في هذا الصدد أكّدت الدكتورة رجاء عيسى القرق "إن تولّي رئاسة مجلس إدارة المجموعة بعد والدي لهو مدعاة للفخر والاعتزاز و تكليفاً أحمله بالمسؤولية التي يستحقها. ولذلك أتطلع إلى مواصلة السير على خطاه و التمسك بنهجه و حكمته التي بفضل من الله ثم بفضل بصيرته السباقة و رؤيته الثاقبة ترسخت أركانها وتعززت ريادتها على صعيد المنطقة. كما أنني على ثقة بحجم الدعم الذي سأتلقاه من شركائنا الدائمين وعملائنا المخلصين وجميع أعضاء أسرة مجموعة عيسى صالح القرق، لجهودي كرئيساً لمجلس إدراة المجموعة".

وتابعت:"أنه انطلاقاً من كون مجموعة عيسى صالح القرق جزءاً من مسيرة تطور و نمو دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواصل المجموعة التزامها المعهود بدعم جهود قيادتنا الرشيدة في عملية التطوير المستمر لبناء اقتصاد متنوع وقائمٍ على المعرفة، فنحن نسعى أن نستمر في المساهمة الفاعلة في تلك الجهود عن طريق إنشاء قطاعات تجارية قوية و متطورة".

وتعد الدكتورة رجاء عيسى القرق إحدى أبرز سيدات الأعمال في الدولة و تعتبر داعم أساسي لقضايا تمكين المرأة في أماكن العمل من خلال رئاستها لمجلس سيدات أعمال دبي، إلى جانب تقديمها للعديد من الخدمات الإستشارية للعديد من المؤسسات التجارية والتعليمية و الصحية فهي عضواً في مجلس إدارة غرف دبي و تشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني و هي أيضاً عضو المجلس الاستشاري لبنك كوتس، بالإضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية. و على مستوى العمل الخيري فهي تشارك بكثب في العديد من الأنشطة الخيرية والاجتماعية من خلال رئاستها لمجلس إدارة كلاً من مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية ومؤسسة الجليلة.

وفي سياق متصل تتسلم منى عيسى القرق مسؤوليتها كنائباً لرئيس مجلس الإدارة ، حيث تعمل على ضمان إستمرار إدارة محفظة المجموعة التجارية المتنوعة على نحو فعال و ذلك من خلال التعاون الوثيق مع رئيس مجلس الإدارة.

و بالإضافة لقيادتها لقطاع التجزئة بالمجموعة ، فإن منى عيسى القرق تعتبر داعماً رئيساً للتعليم وريادة الأعمال وتنمية الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة و ذلك من خلال منصبها كرئيس لمجلس إدارة القيادات العربية الشابة، بالإضافة إلى كونها عضواً في مجلس إدارة بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود. وتُعد منى عيسى القرق عضواً مؤسساً في مجلس إدارة منظمة إنديفور الإمارات، وهي مؤسسة غير ربحية تسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال في الأسواق االنامية. و عن عملها في المجال الإنساني تشارك منى عيسى القرق بفعالية في العديد من الأعمال الخيرية و الإجتماعية من خلال عضويتها في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية.

و عن دورها كعضواً لمجلس إدارة المجموعة تواصل مريم عيسى القرق تقديم خدماتها الإستشارية و الإدارية للمجموعة و التي ساهمت من خلالها في نجاح و تطور المجموعة منذ انضمامها لها في عام 2001. و تعد مريم عيسى القرق عضوأ فعالاً في مجلس سيدات أعمال دبي حيث ساهمت بخبراتها ورؤيتها التجارية في تعزيز و تطوير أنشطة المجلس، هذا بالاضافة لدورها الخيري و الإنساني حيث كرست مريم عيسى القرق جهودها لدعم الأنشطة والمبادرات الخيرية المتنوعة لمؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية.

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