الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " بي اي بري B A BARRY GROUP ": خدمة البيئة والإنسان هدفنا الأول

المصدر: البيان

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عليكم قراءة كل كلمة بتمعّن وحتى نهاية الحوار لتعرفوا أن ما نتحدث عنه ليس شيئاً عادياً، إنه استثمار استثنائي في مجال خاص وكبير، ففي خضّم ازدحام السوق الاقتصادي بالشركات التي تدّعي تفرّدها في مجالات عملها لا يمكن أن يلفت نظرك العادي والتقليدي ومن المؤكد أنك سوف تبحث عن ما يقدّم المختلف على مستوى العالم الذي نعيش عليه باتجهاته الأربعة، من هنا كان التوجه ل " بي اي بري B A BARRY " واحدة من الشركات التي تعرّف عن نفسها بأنها تمتلك فكراً واسع الطيف يتجسد بتقديم الكثير مما يخدم البيئة والانسان ويحقق ما هو أسمى من الأهداف التقليدية للشركات الاستثمارية.

دَخلت الشركة في مجالات مختلفة لكن أبرز مجالاتها كان التوجّه لخدمة صحة الانسان من خلال المساهمة في التوازن البيئي ودعم مكافحة الاحتباس الحراري عبر تقنيات زراعية متطورة وذكاء صناعي متميز يُضَاعف مستوى التلقيح الشجري عن طريق زيادة اعداد النحل، هذه الحشرة المباركة التي لم يستطع حتى اليوم الإنسان أن يكتشف كل عوالمها وخفاياها.

ستتعرفون بهذا الحوار على بعض فلسفة استثمار أسرار النحل ليكون محققاً لتوازن بيئي وسنغوص معاً بفهم حقيقة الإستثمار القائم على خدمة الحياة التي أصبحت اليوم بخطر بسبب ما يعانيه العالم من مشاكل معقّدة تطال الأمن الغذائي والدوائي العالمي وطمع الإنسان في الكسب والكسب فقط.

حوارنا مع السيد باسم بري الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات " بي اي بري B A BARRY " التي تضم علامات تجارية هامّة في كثير من القطاعات الاقتصادية المختلفة والمتطورة ، نتحدث هنا عن أشهرها وهي العلامة الخاصة بإنتاج العسل "جيوهوني Geohoney ".

-كيف يمكن أن تقدم لنا باختصار " بي اي بري B A BARRY " وما سبب نقل بعض اعمالكم الى دبي ؟

" بي اي بري B A BARRY " شركة طموحة تأسست عام 2017 و تضم تحت اسمها مجموعة شركات خبيرة تعمل في التصنيع والابداع والخدمات التجارية والخدمات الرقمية والعمليات اللوجستية .

تأسيسها وانطلاقتها الأولى كانت في سنغافورة، لكن طموحها الذي يتقاطع مع جموح مدينة دبي دفعنا لهذه النقلة، إضافة لتصدّر دبي العالم وحصولها على المرتبة الأولى في تأمين البنى التحتية المتطورة للشركات الإستثمارية ناهيك عن سمعتها العالمية العطرة وموقعها الجغرافي المتميّز، هذه الأسباب كانت كلها وراء نقل العمليات اللوجيستية الرئيسية اليها، مع الإحتفاظ بالفرع الأول في سنغافورة حالياً وتوسعنا في العديد من دول العالم.

-هل أنتم حقيقة شركة مختلفة عن سواكم وكيف؟

الكل يدعي الاختلاف والتميز ولكن ما نعتز ونفتخر فيه ويدفعنا للقول أننا متميزون ونثبته بالفعل، هو الأهداف النبيلة التي نعمل من أجلها في " بي اي بري B A BARRY " ، فحياة الانسان وصحة البشرية والمساهمة في الحفاظ على كوكب الأرض هو اسمى اهدافنا ومحركنا الرئيسي لتحقيق ما نصبوا اليه.

-هل يعطي عمر الشركة القصير نسبياً الحق باعتبارها رائدة في مجالات عملها ؟

متغيرات عصرنا الحالي وتطور الاسواق العالمية لم تعد تعترف بعمر الشركة الزمني بل بقوتها في حسن إدارتها وتخطيطها وتسويقها ونجاح استثماراتها على جميع المستويات وإن كان عمر الشركة لليوم يحسب بخمس سنوات إلا أنها حققت نجاحات فاقت العديد من الشركات الشابة والعريقة المهتمة بذات مجالات عملها، لكننا وعلى أرض الواقع واثقون بريادتنا في مجالات عملنا وأتمنى أن تكتشف أسئلتكم ذلك.

-ما الرابط بين الشركات التي تنطوي تحت اسم " بي اي بري B A BARRY " ؟

النقطة التي تجمع شركات المجموعة كلها هو التوجه نحو فائدة الانسانية أولاً ذلك رغم اختلاف القطاعات الاقتصادية التي نعمل بها إلا أن الفكر والابداع وعدم الإستسهال في إنجاز أعمالنا واستثمار العقول، والاهتمام بكل شيء وخصوصاً التفاصيل والتفرد في ريادة الأعمال، هي السمات الأساسية الجامعة بين كل الشركات العاملة تحت اسم الشركة الأم " بي اي بري B A BARRY ".

-ما الصورة التي تريد أن توصلها عن " بي اي بري B A BARRY " غير الذي سيفهمه المهتم بمعرفة أعمالها؟

بجملة واحدة استطيع القول اننا في " بي اي بري B A BARRY " نعمل على وضع بصمة عمل حقيقي، تكون نواة تغيير ممنهج في عالمي المال والأعمال القائم حالياً وذلك من خلال عدة جوانب أهمها؛ تشجيع رواد الأعمال على الابداع وعدم السير بمنطق اقتصاديات السوق القديمة التي يظنون انها قواعد واصول لا يمكن تغيرها او ابتكار اساليب جديدة تغير السائد وتبدّل المألوف وتبني استراتيجيات تسرّع نمو الأعمال وتزيد فاعليتها.

-ألا تخشون بهذه الأهداف والتحديات الكبرى من ضياع الشركة بين الشركات الكبرى الأخرى المنافسة في نفس المجالات ؟

أولاً : نحن لم ندخل السوق بأي مجال الا ونسبة الابتكار والإبداع فيه والجهد التراكمي كبير جدا ويصعب فيه المنافسة.

ثانياُ: سوق الاستثمار كبير جداً ويستوعب الجميع ومن خلال دراستنا المعمّقة له اعتقد ان لا منافس حقيقي لنا حالياً فيه وإن وجد عالمياً بسبب اتساع السوق فإن مشاريعنا التي تبدأ من الإمارات أرض الخير، تنطلق بسرعة وتتوسع لتكون عالمية من خلال سوقنا الذي يشمل 190 دولة حول العالم تعمل فيها شركتنا على خلق منتجات اساسية و في كل المجالات حتى الكمالية وتناسب الجميع وتترك بصمة حقيقية لكل عملائنا.

-حدثنا عن " بي اي بري B A BARRY " من وجهة نظر منظمة عالمية تريد أن تتجه للتعاون معها؟

المنظمات والشركات العالمية تبحث عن التميز والمصداقية لدى من ترغب بالتعاون معه وهذا ما لدينا ونفاخر به والأمثلة كثيرة، لكن مشروع "جيوهوني Geohoney" يلخّص مواصفاتنا كشركة عالمية يمكن أن تشكل اضافة في حال تحالفها مع منظمات مثل الفاو أو منظمة التجارة العالمية أوغيرها اضافة الى أن شركتنا تشترك بأهدافها السامية والكبرى مع الجهات العالمية التي تهدف لخدمة البشرية اولا عبر التكنولوجيا الخضراء ولتحقيق العوائد لمساهميها.

-ما الشركة الأهم في مجموعة شركات " بي اي بري B A BARRY " ولماذا؟

لكل شركة من شركاتنا مجال مختلف كلياً عن غيره ولكن انا شخصيا لي شغف بعلامتنا التجارية "جيوهوني Geohoney" لاني أرغب بإيصال رسالة للعالم مفادها أن مادة العسل قبل جيوهوني Geohoney لم تعد كما هي بعد "جيوهوني Geohoney" واتمنى ان ارى الكثير من الأمراض التي تعاني منها البشرية تختفي بعد أن ينتظم ويتطور انتاج هذه المادة المباركة وخاصة إنتاج الأعسال أحادية الزهرة أو الندوة.

-لماذا تميّز "جيوهوني Geohoney" عن الشركات الأخرى التي تعمل تحت إدارتك؟

"جيوهوني Geohoney" ابتكرت تقنيات ذكاء زراعي صناعي متطورة روّضت النحل من خلالها لانتاج انواع جديدة من العسل لم تكن موجودة من قبل وهي براءة اختراع وعلامة تجارية مسجلة في أغلب دول العالم باسمها.

تميز "جيوهوني Geohoney" لأننا اتينا بشيء مبتكر وجديد كليا سيغير في موائد ومطابخ العالم بعد رفع الانتاج العالمي من مليونين طن متري الى 100 مليون طن متري و سيقضي كليا على اهم مشكلة تواجه انتاج العسل في العالم وهو الغش والأعسال الكميائية المصنّعة والتي اصبح البعض يفتخر بها علنا ويعتبرها انجاز علمي وهي كارثة صحية وبيئية، اقولها بملئ الفم "لن يستطيع احد استبدال عسل النحل مهما فعل"، ولكن يمكن العمل على الاستثمار بذكاء في هذا الشأن.

-كيف يتجسد هذا الذكاء في الاستثمارات من خلال"جيوهوني Geohoney"؟

باختصار "جيوهوني Geohoney" حاليا انتجت 300 نوع عسل منها 100 نوع لم يكن موجود اصلا ونحن بصدد انتاج اكثر من الف نوع جديد سواء في المناحل التابعة لشركتنا او في مناحل شركائنا بعد تزويدهم بالمعدات و فصائل النحل المهجّن والتقنيات السرية الخاصة بنا واللازمة للانتاج، لكن هذا الاستثمار يبتعد عن الغش الذي يعملون عليه في إنتاج العسل، وهنا يجب التأكيد على حقيقية أمتلكها في شخصيتي وهي إيماني بالعلم والابتكار لكن بنفس الوقت اعرف حدودي واعرف ان اللحم والدجاج سيبقى لحماً ودجاجاً ولن يتحول الى كبسولات نشتريها من الصيدليات ولا تسبب أضراراً للإنسان والبيئة، كذلك هو العسل، فالذكاء في الاستثمار هو من تقنياتنا الصعبة المعتمدة لزيادة الإنتاج دون المساس بخواص عسل "جيوهوني Geohoney" أو التأثير على مستوطنات هذه الحشرة المباركة في الارض وتنوع فصائلها.



-ألا تساهمون من خلال هذا الاستثمار الذكي في زيادة البطالة؟

على العكس تماماً فالدينا وشركائنا حاليا اكثر 60 الف نحّال والأرقام تزداد مع كل منحل ننشر فيه التكنولوجيا الزراعية الخاصة بنا، فالذكاء الزراعي خاص بانتاج مزيد من العسل و دور النحالين مهم جداً وأساسي ونحن عملياً نخلق فرص عمل كبيرة في هذا القطاع وليس العكس.

-كيف ستغير هذه المبادرات في تقنية إنتاج العسل عالمياً وما علاقة ذلك بزيادة انتاج الغذاء في العالم؟

تساهم تقنياتنا الخضراء والجديدة كلياً في انتاج العسل وانتشار مناحلنا بزيادة المسطحات الخضراء وتكثيف الأشجار المثمرة وغير المثمرة وهذا عمليا وبشكل أولي يساهم بزيادة حجم انتاج الغذاء العالمي بشكل مباشر او غير مباشر، كما أن أعسال احادية الزهرة او الندوة المتخصصون به، يساهم ايضا بالاهتمام بجودة ونوعية هذا الغذاء إضافة إلى أنها ثورة في تقنية الإنتاج الذي كان يتم بطريقة وصار اليوم يتم بطريقة أفضل وأكثر فعالية.

ما هي تقنية الزهرة الواحدة أو أحادية الزهرة وما فائدتها ؟

من عادة النحل ان يجمع الرحيق من الآف الأزهار والأشجار المتنوعة ضمن مساحة كبيرة مبتعداً عن مكان الخلية لمسافات تصل الى 5 كم حسب البيئة المتواجد فيها وحسب نوع النحل، لكن في " جيوهوني GEOHONEY " نربي النحل ليجمع الرحيق من نوع زهرة واحدة او نوعين او ثلاثة لا أكثر حسب ما نرغب بإنتاجه، بالتالي يتكوُّن العسل من نوع نبات محدد وعن طريق مختبراتنا المتطورة وتقنياتنا شديدة التعقيد وشركائنا في النجاح نستطيع أن نحدد ونوجه خواص استخدام هذا العسل وبما يختلف عن غيره وعليه يكون لدينا اعسال تفيد القلب بشكل خاص واعسال تفيد البشرة خصيصا وأعسال تفيد العظام بشكل محدد واعسال تفيد الخصوبة واعسال تفيد الكلى والكبد تحديداً وأعسال لفئات عمرية محددة إضافة لغيرها من الأعسال التي تحقق الفائدة الصحية الموجّهة....

باختصار تقنية احادية الزهرة أو أحادية الندوة هي التي تصنع نوع العسل المناسب لك كشخص يبحث عن عسل يفيده صحياً في أمر محدد ليتناوله بجرعات مركّزة ومكثّفة مناسبة لأمر معيّن ولا يريد سائلاً بنكهة العسل فقط .

-كيف يثق المستهلك أن هذا العسل من زهرة واحدة ويختبر تميّز منتجكم؟

جيوهوني Geohoney متخصصة بالعسل وهي شركة عالمية وعلامة تجارية مسجّلة في أغلب دول العالم، كثير من الشركات يكون العسل منتج ضمن مئات المنتجات الغذائية الأخرى اما "جيوهوني Geohoney" فهي شركة تضخ استثماراتها وجميع امكانياتها في هذا المجال لذلك هي تحرص على اسمها ومصداقيتها ولذلك حصلت على أهم الشهادات العالمية في الجودة التي تجعل منتجها يصل إلى كل أنحاء العالم ويمكن للزبون قبل الشراء ان يستعرض التحليل المخبري التفصيلي وشهادات الجودة ISO و HACCP اونلاين وبنقرة زر ويعرف مواصفات كل نوع من أنواع العسل وهذا امر تتحمل كلفته الباهظة الشركة لكنه امر في غاية الأهمية بالنسبة لها ولابد من تعزيزه لتعزيز مصداقيتنا تجاه المستهلك و الجهات الرقابية ذات الصلة التي تعتبرنا مصدر ثقة.

بالمختصر معرفة احادية الزهرة شأن مخبري بحت، لكن يمكن لأي إنسان بقليل من الاطلاع والخبرة بعد التجريب أول مرة، أن يميز عسل "جيوهوني Geohoney" أحادي الزهرة عن سواه ممن يدعي ذلك.

-ما هي أنواع العسل الجديدة التي تنتجونها والتي تعملون على إنتاجها؟

حاليا لدينا مئات الأنواع كعسل السدر وعسل السنديان وعسل الصنوبر وعسل الليمون وعسل الاكاسيا وعسل الجرّه وعسل الصمغ وعسل اللافندر وعسل الاوريجانو وعسل الخروب وعسل الافوكادو وعسل التوت البري وعسل الكستناء وعسل الحنطة وعسل السمر والعسل القطبي وعسل اليوكاليبتوس وعسل الزعتر وعسل زهر عباد الشمس وعسل حبة البركة وعسل اولمو وغيرها الكثير ولكننا نعرض حاليا الأنواع للمستهلك بشكل تدريجي بعد إجراء بحوث تسويقية و دراسة كمّيات الانتاج ونوعية التخزين ومدى الصلاحيات القانونية وتكلفة الانتاج والتعبئة والتغليف وامور اخرى.

وبإمكان العملاء الشراء المباشر وبسهولة كبيرة من اي مكان في العالم عبر الموقع الإلكتروني www.geohoney.com.

-هل تخضع الأنواع الجديدة لمراقبة صحية وطبية؟

بدون ادنى شك ، إننا نتعامل مع افضل مختبرات العالم المتخصصة بالعسل تحديدا والتابعة للجهات المحايدة، اضافة لمختبرات خاصة بشركة "جيوهوني GEOHONEY " ولا يطرح اي منتج لدينا في السوق قبل فحصه من قبل مختبران متخصصان الأول محلي والثاني عالمي بحيث يعزز ثقة المُستَهلك في السوق المُستَهدف ثم يسجل المنتج اصولا في الجهات الرقابية.

-ما هو عدد المناحل لديكم الآن؟

حالياً 90 منحل ونسعى لتطبيق تكنولوجيا "جيوهوني GEOHONEY " في 7000 منحل في السنوات القليلة القادمة.

-هل تكفي هذه المناحل لتغطية احتياج السوق ؟

نعم وبعد وصولنا إلى العدد المطلوب من المناحل، سنستطيع تغطية السوق العالمي بالكامل فنحن نطمح بالحد الأدنى للوصل الى 18% كحصة في هذا السوق وهو هدف ليس ببعيد.

-ألا تخشون من زيادة الطلب على منتجكم بحيث لا يمكنكم تلبيته؟

قسم المبيعات لدينا وجميع اقسام العمليات والانتاج والتسويق محترفون جدا ونتوسع بالقدر الكافي والصحيح وبشكل تدريجي وبحسب زيادة الانتاج السنوي.

-ألا يشكّل توزّع مراكز صناعة العسل الخاصة بكم في أرجاء العالم صعوبة وتكلفة في النقل والتوزيع؟

نعم الأمر مُكلف حالياً ولكن نسعى بكل تأكيد لتقليل كلفة النقل من خلال زيادة القدرة التشغيلية لإنتاج العسل احادي الزهرة بحيث يكون في متناول الجميع بسعر أقل من سعر العسل المُنتج من زهور متعددة، لكن كما يقال "الغالي سعره فيه" وفائدته فيه أيضاً كما نعمل على اعطاء توكيلات في مدن عالمية كبيرة تخفف من الأعباء التشغيلية واللوجستية وتزيد الكفاءة وتقلل من السعر.

-ما هي أسعار منتجاتكم من العسل نسبة لأسعار العسل الأخرى؟

موقعنا الاكتروني www.geohoney.com وتطبيقنا الالكتروني على متجر جوجل بلاي وابل ستور يحتوي كل المعلومات التفصيلية التي تجيب عن الشق التجاري والأسعار، لكن الأهم في هذا الموقع وجود الكثير من المواد التوعوية من اخبار ومقالات وابحاث وفيديوهات وموسوعات علمية متخصصة بعالم النحل بأكثر من 50 لغة حول العالم لنشر الوعي بين الناس بهذا الغذاء الذي يجب ان يتم تناوله يومياً ثلاث مرات على الأقل، ليحصل الانسان بعد ذلك على مناعة جديدة قد تصل الى عشرة اضعاف مناعة الأشخاص الذين لا يتناولون العسل بشكل يومي.

-ما مدى صعوبة الحصول على عسل "جيوهوني Geohoney" في كل أنحاء العالم؟

لا يحتاج الأمر لأكثر من بعض نقرات على الماوس ومن خلال موقعنا الالكتروني www.geohoney.com سيصلك المنتج حيث تكون في معظم دول العالم خلال يوم الى اربعة ايام عمل بحد أقصى.

-ما هي الآثار السلبية في اعتمادنا تقنية انتاج العسل من زهرة واحدة؟

وفقاً لأبحاث ودراسات أجريت حول العالم تم تأكيد أن لا آثار سلبية على أي مستوى من انتاج العسل بتقنية أحادية الزهرة، على العكس تعتبر هذه التقنية من التقنيات الداعمة للتوازن المناخي في مناطق إنتاجه وينتج عسل اكثر جودة ومعلوم الغرض في استخدامه بحسب خصائص النبتة التي تغذّى منها النحل.

-تدعون بهذه التقنية أنكم ستساهمون في تغيير المناخ العالمي للأفضل، كيف؟

بعد ثلاث سنوات من تواجد مناحلنا (خلايا بيوت النحل الخاصة) تبيّن ان المحيط العشبي والشجري يزيد بمعدل من 5% الى 20% سنويا ولاحظنا ان الحقول المثمرة يتضاعف انتاجها بنفس النسب تقريبا حتى بمواسم الأمطار المنخفضة وبعد اجراء بعض البحوث مع شركات متخصصة أدركنا ان بيوت النحل أحادية الزهرة " المنوفلور Monofloral " الخاصة بنا كانت هي من ساهم في تهيئة الأسباب لهذا التغير الجذري المناخي.

هذا ولم نصل إلى هدفنا من عدد المناحل حول العالم وهنا لكم أن تتخيلوا التأثير الإيجابي الذي ستحدثه هذه التقنية على مستوى كوكب الأرض وهذا محورالنقاشات الحالية مع المنظمات العالمية التي تُعنى بمشاريع تعزيز البيئة الخصبة والمستدامة ومدى تأثير ذلك على تغير المناخ وزيادة انتاج الغذاء بكل انواعه في جميع دول العالم.

-كم هو حقيقي العنوان الكبير (العسل علاج لكل الأمراض)؟

كثير من الناس يشكوكون في ذلك والسبب بكل بساطة انهم اما لم يتناولوا العسل الطبيعي في حياتهم او انهم تعودوا دون قصد على العسل الكيميائي الذي " لا يُثمن ولا يُغني " او انهم لم يجربوا تناول نوع العسل الخاص بعلاج مرض معين دون غيره وهذا ما تقدمه جيوهوني من خلال الاعسال احادية الزهرة.

لطالما كان العسل طبيب لدى الكثير من الحضارات القديمة كالسومرية والبابلية والاغريقية والمصرية والازتك والمايا والرومانية والعربية والفارسية والصينية وغيرهم بلا استثناء ولكن ما كان يميزهم عن عالمنا الحالي انهم كان يتناولون عسلا طبيعيا 100% بعكس ما يتناوله الكثيرون اليوم معتقدين انه عسل طبيعي عضوي وهو للأسف غير ذلك.

-لماذا يجب أن أثق في المقاييس الصحية الخاصة بكم؟

لأن مقايسنا عالمية ومحايدة وهي من جهات رسمية عالمية متخصصة بالمقاييس اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر LAC-MRS Dubai Municipality

كما أننا علامة تجارية مسجّلة في معظم دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان والهند ودول الاتحاد الاوروبي والبرازيل وروسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب افريقيا واستراليا ونيوزيلاندا وغيرهم.

-ما تعملون عليه كبير جداً على مستوى العالم، كيف ستحققونه؟

بعد توفيق الله اولا واخيراً، سنحقق ذلك من خلال قوة فريق العمل وحبه وشغفه بعمله المختلف كليا عن الأعمال الاعتيادية إضافة لدعم الشركاء والمستثمرين المؤمنين معنا بالأهداف النبيلة التي هي غايتنا .

-هل الدعم الذي تطلبونه من أفراد أم من شركات أم من منظمات؟

المشاريع الاستراتيجية بحجم "جيوهوني Geohoney" تتطلّب بلا شك شراكات وتحالفات ودعم من الجميع فالأمر هام ويفيد الحياة الصحية على كوكب الأرض بلا استثاء و طالما الأمر يتعلق بصحة الانسان والأمن الغذائي فالأمر جلل والجميع مطالب بالمساهمة بزيادة خارطة توسعنا لنصل لأكثر من 7000 منحل حول العالم بوقت اقصر بكثير في حال كان الدعم يعتمد على موارد الشركة المالية لوحده فقط.



-متى تتوقع أن يتم الإعلان عن التعاونات الكبرى التي تطمحون إليها ؟

العام القادم 2023 بإذن الله.

-ما الخطوة التالية بعد تحقيق الشراكات الكبرى التي تسعى لها " بي اي بري B A BARRY " ؟

الهدف القادم ادراج " بي اي بري B A BARRY " في بورصة دبي و هونج كونج ولندن و نيويورك لتعود بالفائدة الإستثمارية والمالية على من يرغب من المستثمرين وأصحاب الأسهم في اشراكهم بمشاريع استراتيحية بهذا الحجم فهي شركة استثمارات عالمية متخصصة بالمشاريع النوعية الخلاقة وفي مجالات عديدة كان تركيز حوارنا هنا على "جيوهوني Geohoney" نموذجاً.

-للدخول في البورصة العالمية شروط صعبة، هل تتوفر هذه الشروط في " بي اي بري B A BARRY " ؟

نعم متوفرة ولكن لم يحن الوقت بعد لأن الأولوية بالنسبة لنا حالياً هو زيادة عدد المناحل على مستوى العالم.

ما الذي يدفع شركة استثمارية للسعي لأرباح معنوية أكثر من الأرباح المادية؟

الأمر منبعه ذاتي فقد كنت اعاني من مرض لسنوات طويلة وكانت العلاجات التي أخذتها غير مفيدة، الصدفة جعلتني التقي بشخص ياباني في طوكيو نصحني بالعلاج بالعسل احادي الزهرة وخلال ايام معدودة فقط بدأت أتماثل للشفاء و شفيت من مرضي كلياً خلال أسابيع وهو أمر جعلني أفكر بالآخرينواحببت من كل قلبي مشاركتهم ذلك وإيصال الأمر لكل البشر فنحن في تطور طبي وعلمي كبير يسعى للإعتماد على المنتجات الطبيعية ولابد أن يأخذ العسل حقه بين أساليب العلاج الطبيعية هذه في السوق كما كان في الحضارات الانسانية القديمة.

-ماهي حجم عوادئكم المالية حالياً ؟

نحن شركة خاصة حالياً ولسنا بصدد كشف ارقامنا المالية لكن مااستطيع قوله انه حجم مبيعاتنا ووارداتنا المالية جيدا جدا والشركة في وضع ربحي شاقولي وزبائننا من كافة دول العالم لأنهم عندما يبحثون عن عسل خاص او نادر او حر او عضوي لن يجدوه إلا في "جيوهوني Geohoney " .

-على فرض انني مهتم في الإستثمار مع " بي اي بري B A BARRY " كيف يمكن الوصول إليها ؟

ماعليك الا التوجه الى الرابط التالي وملء البيانات المطلوبة في الأقسام الخاصة بالاستثمارات.

سؤال أخير، ما هو اهتمام " بي اي بري B A BARRY " الأول والأهم؟



الإنسان والقيم أولاً.

الربحية ثانياً.

-كلمة أخيرة تريد إيصالها للقارئ.



قد قيل " ليس من أغراك بالعسل حبيباً بل من نصحك بالصدق" نحن في " بي اي بري B A BARRY " نغريك بالصدق وننصحك ب "جيوهوني Geohoney".

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