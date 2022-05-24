بدء الاكتتاب في أسهم «بروج» وسط طلب واسع

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، تسعير سهم الاكتتاب العام لشركة «بروج» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بواقع 2.45 درهم للسهم، ما يجعل القيمة السوقية للشركة 73.6 مليار درهم، لتصبح أكبر إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق.

وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل «أدنوك» و«بورياليس» بصفتهما المساهمين البائعين، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين.

وبدأ الاكتتاب العام لـ «بروج» أمس، على أن تغلق في 28 مايو للمستثمرين الأفراد في الإمارات و 30 مايو 2022 للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية، ومن المتوقع إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو 2022.

وتتوقع الشركة توزيع 975 مليون دولار أرباحاً للمساهمين عام 2022، كما تتوقع أن تدفع عام 2023 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار عن فترة العام بأكمله، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنحو 6.5% بناءً على سعر السهم المعلن للطرح.

وتمتلك «بروج» ملفاً مالياً قوياً، حيث بلغت عائداتها السنوية 5.5 مليارات دولار 2021 وحققت إحدى شركتيها «بروج ADP» أرباحاً سنوية للعام 1.5 مليار دولار، كما تمتلك سجلاً حافلاً في تحقيق تدفقات نقدية قوية تدعم قدرتها على توزيع أرباح أسهم تنافسية في المستقبل.

وفي دليل على دعم عملية الطرح ومؤشر قوي آخر على الطلب من المستثمرين، أبرم المساهمون البائعون والشركة اتفاقيات استثمار رئيسة مع «الشركة العالمية القابضة» و«مجموعة ملتيبلاي» و«ألفا ظبي القابضة» و«القابضة» و«صندوق أبوظبي للتقاعد» و«جهاز الإمارات للاستثمار» و«مجموعة أداني» من الهند (المستثمرون الرئيسيون)، حيث التزم المستثمرون الرئيسيون باستثمار 2.1 مليار درهم في الطرح العام، على أن تخضع كافة الأسهم لفترة حجز لا تقل عن 6 أشهر.

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