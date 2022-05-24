3 أيام من التخفيضات الكبرى تنطلق في دبي من الجمعة

المصدر: دبي – وام

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أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» من 27 إلى 29 مايو الجاري في مراكز التسوق والمتاجر بدبي.

وتشهد الفعالية - التي تعد أحد الأحداث المهمة المدرجة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة بدبي - مشاركة واسعة من أشهر العلامات التجارية العالمية التي تقدم للمتسوقين من سكان دبي وزوارها تخفيضات تصل إلى 90 %.

وتتنوع العروض المميزة خلال الفعالية ما بين التخفيضات والاسترداد النقدي والمكافآت والجوائز القيمة حيث يستفيد المتسوقون من صفقات رائعة على العلامات التجارية العالمية المفضلة لديهم في عالم الموضة والجمال والإلكترونيات وغيرها.

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