تعزيز التعاون بين الإمارات وصندوق الأوبك للتنمية الدولية

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي، وناقش اللقاء سبل تعزيز وتنمية أطر التعاون والعمل المشترك بين الإمارات والصندوق.

حضر اللقاء من جانب وزارة المالية علي عبد الله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وأحمد خالد بن سليمان مدير مكتب الدين العام بالوزارة، وعبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية، وعن جانب صندوق الأوبك للتنمية الدولية، طارق شرلاله مساعد المدير العام للشؤون المالية، ومارتين ميلز هاجن مدير خدمات التمويل.

حرص والتزام

وخلال اللقاء، أكد محمد الحسيني حرص الإمارات على المساهمة الفعالة في دعم كافة الخطط والتوجهات الاستراتيجية التي يضعها الصندوق. وقال: تلتزم الإمارات بمواصلة العمل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والمنظمات المالية الإقليمية والدولية، ومنها صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بهدف تطوير المشاريع الاقتصادية وتوفير المساعدات والبرامج التنموية والفنية التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وناقش الاجتماع عدداً من المستجدات والتطورات ذات الصلة منها موضوع إصدار دولة الإمارات للسندات السيادية، وأوجه الاستثمار ضمن الإطار الاستراتيجي للصندوق، بما يضمن تنويع مصادر التمويل لتشمل قروض سوق رأس المال، بالإضافة إلى التباحث بشأن سبل توفير التدريب والدعم اللازم لتنمية القدرات الوطنية في هذا القطاع.

واستعرض مدير عام الصندوق خلال الاجتماع آخر خطط ومشاريع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، مشيراً إلى أن الصندوق سيواصل خلال فترة خطة العمل 2021-2023 دعم البلدان الشريكة بناءً على توجهاته الاستراتيجية، مع التركيز على النقل والزراعة والطاقة، تمويل التجارة.

وكذلك إقراض القطاع الخاص بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية. وصندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» هو منظمة تنموية دولية يديرها وزراء المالية في الدول الأعضاء، أنشأت في يناير 1976، بهدف تقديم العون للدول النامية.

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