سوق أبوظبي للأوراق المالية يحدِّث منصته الرقمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أضاف سوق أبوظبي للأوراق المالية خاصية جديدة إلى منصته الرقمية «سهمي» تتيح للمستثمرين تحديث تفاصيل حساباتهم المصرفية خلال أقل من 60 ثانية مع خاصية الارتباط المباشر مع الجهة المعنية للبنوك، في خطوة جديدة تتماشى مع التزامه تعزيز بنيته التحتية الرقمية وتعزيز التفاعل مع العملاء لأجل توسيع قاعدة المشاركين في السوق وضمان الدقة، صحة البيانات، سهولة استلام الأرباح النقدية.

وكان السوق أبرم اتفاقيات استراتيجية مع الهيئات المعنية لتقديم هذه الميزة الجديدة التي تتيح للمستثمرين استخدام الهوية الرقمية (UAE Pass) لتحديث معلوماتهم الشخصية دون الحاجة إلى الحصول على مستندات مصرفية.

كما تُعد هذه الترقية ضمن عملية التكامل الشاملة مع الجهات الحكومية الأخرى، واستكمالاً للعديد من المبادرات والإجراءات التي اتخذها السوق خلال العام الماضي لتشجيع مشاركة المستثمرين وتحسين سهولة وصولهم إلى خدماته والارتقاء بتجربة التداول، ومنها وتمديد ساعات التداول وتخفيض العمولات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز