بدء الاكتتاب على «بروج» وسعر السهم 2.45 درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، أمس، تسعير سهم الاكتتاب العام (سعر الطرح) لشركة «بروج»، المشروع المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بواقع 2.45 درهم للسهم، مما يجعل القيمة السوقية للشركة 73.6 مليار درهم (20 مليار دولار)، ليصبح أكبر إدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية على الإطلاق.

وتم تحديد سعر الاكتتاب من قبل «أدنوك» و«بورياليس» بصفتهما المساهمين البائعين، عقب مؤشرات طلب أولية قوية من المستثمرين المحليين والدوليين. وبدأت فترة الاكتتاب أمس على أن تغلق في 28 مايو بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات ويوم 30 مايو للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المحلية والدولية. ومن المتوقع إدراج «بروج» في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 3 يونيو.

طلب قوي

وفي دليل واضح على دعم عملية الطرح ومؤشر قوي آخر على الطلب من المستثمرين، أبرم المساهمون البائعون والشركة اتفاقيات استثمار رئيسية مع «الشركة العالمية القابضة» و«مجموعة ملتيبلاي» و«ألفا ظبي القابضة» و«القابضة» و«صندوق أبوظبي للتقاعد» و«جهاز الإمارات للاستثمار» و«مجموعة أداني» من الهند (المستثمرون الرئيسيون).

ووفقاً لهذه الاتفاقيات، التزم المستثمرون الرئيسيون، في كل حالة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، باستثمار 2.1 مليار درهم، أي ما يعادل (570) مليون دولار في الطرح العام على أن تخضع كافة الأسهم لفترة حجز لا تقل عن ستة أشهر.

واستثمرت شركة «ألفا ظبي القابضة»، 367 مليون درهم في الطرح العام الأولي لشركة «بروج». فيما بلغ استثمار «العالمية القابضة» 183 مليون درهم، ومجموعة «ملتيبلاي» 183.7 مليونا.

ملف مالي قوي

وتمتلك «بروج» ملفاً مالياً قوياً، حيث بلغت عائداتها السنوية 5.5 مليارات دولار في عام 2021، وحققت إحدى شركتيها «بروج ADP» أرباحاً سنوية للعام بلغت 1.5 مليار دولار. كما تمتلك سجلاً حافلاً في تحقيق تدفقات نقدية قوية تدعم قدرتها على توزيع أرباح أسهم تنافسية في المستقبل.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح للمساهمين في 2022، تبلغ 975 مليون دولار. كما تتوقع أن تدفع في 2023 ما لا يقل عن 1.3 مليار دولار عن فترة العام بأكمله، أي ما يعادل عائد توزيعات أرباح بنسبة 6.5% بناءً على سعر السهم المعلن للطرح.

ويهدف المساهمون البائعون لتوفير فرصة كبيرة للمستثمرين لخلق وزيادة القيمة، مما يعكس ثقتهم بمسار النمو طويل الأجل لشركة «بروج». كما يأتي قرار الطرح ليؤكد إعطاء «أدنوك» الأولوية لأداء قوي في مرحلة ما بعد الإدراج وسياسة توزيع الأرباح القوية. وتهدف «أدنوك» من خلال طرح حصة أقلية من أسهم «بروج» للاكتتاب العام لتوفير فرصة استثنائية للمستثمرين للإسهام في شركة رائدة.

وتجمع «بروج»، التي تم تأسيسها عام 1998 كمشروع مشترك بين «أدنوك» وشركة «بورياليس» بين نقاط القوة والخبرة التي تمتلكها الشركتان، وتتكون من شركتين منفصلتين، هما شركة «بروج ADP» (بروج)، ومقرها في أبوظبي، والتي تتولى عمليات إنتاج البتروكيماويات، وشركة «بروج بي تي إي ليمتد»، ومقرها في سنغافورة.

والتي تتولى مسؤولية أعمال التسويق والمبيعات لمنتجات بروج. وتعد «بروج» اليوم إحدى أهم الشركات الرائدة عالمياً في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتنوعة من البوليمرات ذات القيمة العالية لقطاعات عدّة تشمل الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف، والتعبئة المتطورة والنقل والصحة.

ويعمل لدى «بروج» أكثر من 3100 موظف. وتوفر «بروج» منتجاتها لعملائها في أكثر من 50 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشمل محفظة منتجات«بروج» مادتي «البولي إيثيلين» و«البولي بروبيلين»، اللتين تعتبران أكثر أنواع البوليمرات استخداماً في التطبيقات الصناعية، مثل التغليف والتعبئة المستدامة والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية.

ويتمّ تصنيف الحلول التي توفرها «بروج» من البوليمرات ضمن قسمين رئيسين، هما حلول البوليمرات المخصصة للمستهلكين، وحلول البوليميرات المخصصة لمنشآت البنية التحتية. وتشمل حلول المستهلكين منتجات التعبئة والتغليف المستدام والحاويات الطبية وأغطية البيوت الزراعية البلاستيكية، بينما تشمل حلول البنية التحتية أنابيب المياه والغاز وكابلات نقل الطاقة.

وتتمثل المحاور الأساسية في خطة النمو الاستراتيجية لشركة«بروج» في تحقيق النمو المستمر في محفظة منتجاتها عبر الابتكار وتوفير الحلول المستدامة وتطوير المنتجات والوصول إلى الأسواق الاستراتيجية والتوسع الجغرافي.

كما ستركّز الشركة على توفير مجموعة منتجاتها المتنوعة وحلولها الصناعية المبتكرة للأسواق النهائية التي تقدم أسعاراً متميزة، والاستفادة من تقنية بورياليس Borstar، التي مكّنت شركة «بروج» من تصميم حلول خاصة تلبي متطلبات عملائها.

وستستفيد بروج كذلك من استثمار «أدنوك» الناجح في أسهم «بورياليس»، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً، والذي سيسهم في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بينهما وتسريع تنفيذ أهداف برنامج «أدنوك» للنمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات والعمليات الصناعية.

وتخطط «أدنوك» للاستفادة من فرص النمو في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات، بالاعتماد على مرافق التكرير والبتروكيماويات عالمية المستوى التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية بأبوظبي، حيث بدأت الشركة بالفعل تنفيذ عدد من مشاريع التوسعة الرئيسية، التي تشمل مشروع «بروج 4»، ومنطقة الكيماويات الصناعية ضمن منظومة «تعزيز».

وتدير «بروج» من خلال الشركات التابعة لها أحد أكبر مجمعات البوليفين المتكاملة في منطقة الرويس. وتمتلك الشركة كذلك مراكز لوجستية في مواقع مختلفة من المنطقة، ومستودعات تخزين ومحطات تصدير منتشرة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا.

إضافةً إلى وحدة تصنيع مركبات البوليمرات في شنغهاي، التي يتم بها تركيب المواد الصمغية المنتجة بمصنع الرويس، وتستخدم في العديد من الصناعات، ومنها قطاع صناعة السيارات في آسيا، وغيره من المجالات الصناعية الأخرى مثل الأجهزة الطبية ومستلزمات العناية الصحية والتعقيم.

توسيع قاعدة المستثمرين

تخطط «أدنوك» لتوسعة قاعدة المستثمرين عبر طرح حصص أقلية في شركات مختارة من مجموعة شركاتها العاملة، حيث بدأ ذلك بالاكتتاب العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع» في عام 2017، وأعقب إدراج أسهم «أدنوك للحفر» في أكتوبر، والذي يعد الطرح الأكبر في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى تاريخه، وطرح حصة للاكتتاب العام في «فيرتيجلوب». وأسهمت هذه الإدراجات في دعم نموّ القطاع الخاص وتطوير أسواق المال المحلية.

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