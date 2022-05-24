تراجع الأسهم المحلية والسيولة تتجاوز 2 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي ليغلق عند 9682 نقطة، كما تراجع سوق دبي ليغلق عند 3307 نقاط.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 2 مليار درهم، منها 1.6 مليار درهم بأبوظبي و469 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 383 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 151 مليون سهم في دبي، ونحو 232 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 20277 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.5% ليغلق عند 3307 نقاط بضغط هبوط القطاعات القيادية، فيما خالف قطاع الخدمات الهبوط الجماعي للقطاعات وصعد 1%.

وتراجعت أسهم قطاع العقار 2.97% مع نزول «إعمار للتطوير» 2.3%، و«إعمار العقارية» 3.4%، و«ديار» 2% و«الاتحاد العقارية» 0.4%.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 2.7% بنزول «دبي الإسلامي» 1.5%، والإمارات دبي الوطني» 5%. كما هبط قطاع الاستثمار 3% بنزول «سوق دبي المالي» 2.6%، و«شعاع كابيتال» 3%، و«دبي للاستثمار» 3.4%. كما هبط قطاع النقل 2.6%. وتراجعت أسهم قطاعات الاتصالات 1%، والتأمين 1%، والسلع 6%، وقطاع المرافق العامة 1.5%، وتراجع «ديوا» 1.5%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 156 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنحو 86 مليون درهم، ثم «ديوا» 63 مليونا، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.4%.

سوق أبوظبي

تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.3% ليغلق عند 9682 نقطة. وفي قطاع العقار تراجع «الدار» %3.4، و«رأس الخيمة العقارية» 3.4%. وفي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 0.04%، بينما نزل «أبوظبي الإسلامي» %1.2 و«أبوظبي التجاري» %2 و«أبوظبي الأول» %3.8. وفي قطاع الطاقة هبط سهم «أدنوك للحفر» %4.3 ودانة غاز«%1.7. وفي قطاع الاتصالات، تراجع سهم «اتصالات» %3.5 و»الياه سات" %1. وتصدر النشاط «العالمية القابضة» بنحو 336 مليون درهم.

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