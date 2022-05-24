مطارات أبوظبي تعيد تشغيل مبنى الركاب 2

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن مطار أبوظبي الدولي إعادة تشغيل مبنى الركاب رقم «2» لتلبية الزيادة المستمرة في عدد الركاب والوجهات وشركات الطيران. وتقوم 5 شركات طيران بتشغيل 50 رحلة أسبوعياً من مبنى المسافرين رقم «2» ليُصبح بذلك إجمالي عدد شركات الطيران التي تُسيّر رحلاتها عبر مطار أبوظبي الدولي 26 شركة.

ويشهد شهر مايو الجاري تكثيف عدد الرحلات الجوية بإضافة 21 رحلة أسبوعية. كما يُقدّم المبنى مجموعة متكاملة من الخيارات المميزة للمسافرين والتي تتضمن المنافذ التجارية والسوق الحرّة.

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