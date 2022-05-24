70مليار درهم حجم إيرادات تجارة التجزئة في الإمارات 2025

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

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توقع مسؤولون في شركة أيدين لحلول الدفع الإلكتروني أن يسجل حجم إيرادات تجارة التجزئة في الإمارات 70 مليار درهم بحلول 2025 .

وذلك وفقاً للنمو المركب الذي تحققه هذه الإيرادات عند 5.7% سنوياً، وأضاف المسؤولون خلال مؤتمر صحفي للشركة الهولندية بدبي أمس، أنه بحسب دراسة حديثة للشركة فإن تجار التجزئة في الإمارات متفائلون بتحقيق النمو خلال العام 2022.

وكشفت الدراسة عن أن تسريع التحول الرقمي الحاصل في عمليات التشغيل والمدفوعات وتجربة العملاء سيضيف 4.7 نقاط مئوية إضافية إلى حجم النمو المتوقع في قطاع التجزئة في الإمارات على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ووفقاً للدراسة فإن حوالي ثلاثة أرباع (84%) من تجار التجزئة يتوقع ارتفاع حجم نمو أعمالهم بنسبة تقارب من الـ20% أو أكثر خلال العام 2022 مما يدعم السوق الإماراتي.

وقد يزداد الرقم في ظل وجود الكثير من الخطط للاستثمار بشكل أكبر. ونجحت 73% من الشركات العاملة في الإمارات العام الماضي في زيادة إيراداتها بنسبة 20% أو أكثر عبر قطاعات التجزئة والأغذية والمشروبات والضيافة، وهو أكثر بنسبة 67% من النمو الذي تحقق عالمياً.

وقال ساندر مارتينز، رئيس شركة أدين للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط خلال المؤتمر، إن الدراسة التي شملت استطلاع آراء 1000 مستهلك و200 من تجار التجزئة في الإمارات تظهر أن غالبية المستهلكين في الإمارات (83%) يفضلون التسوق مع تجار التجزئة الذين يستخدمون التكنولوجيا لتحسين تجربة العملاء، فيما أفاد 61% من المتسوقين أنهم سيكونون أكثر ولاءً لتجار التجزئة الذين يسمحون لهم بإجراء المشتريات عبر الإنترنت وإعادتها في المتجر.

ويشير التقرير إلى أن 23% فقط من التجار في الإمارات يسمحون للعملاء بإرجاع مشترياتهم عبر الإنترنت بكل سهولة في متاجرهم الفعلية. وأضاف مارتينيز: استثمرت 66% من الشركات العاملة في الدولة في رقمنة عملياتها لتحسين العمليات خلال جائحة (كوفيد19)، وهي أعلى بنسبة 20% من المتوسط العالمي، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتحسين.

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