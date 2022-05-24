5 آلاف مشارك في قمة الابتكار بالمركبات الكهربائية

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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افتتح معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أمس، فعاليات الدورة الأولى من قمة الابتكار في المركبات الكهربائية «EVIS» بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

يشارك في الفعاليات أكثر من 5 آلاف خبير ومستثمر ومهندس في مجالات البحث والتطوير، إلى جانب مسؤولين حكوميين ومؤسسات ذات صلة بالمركبات الكهربائية من جميع أنحاء العالم لاستكشاف ومناقشة الإنجازات التقنية والتطورات المتسارعة في مجال النقل الكهربائي.

تناقش القمة الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وتعزيز القدرة على تصدير السيارات الكهربائية والبطاريات وقطع غيار المركبات الكهربائية إلى العديد من الدول في المنطقة.

وتستمر الفعاليات 3 أيام، وتعتبر القمة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتنظمها شركة «نيرفانا» القابضة، بدعم من مركز أبوظبي الوطني للمعارض وشركة «مصدر» ومجلس صناعات الطاقة النظيفة.

سيارة «الدماني»

وأكدت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري» القابضة لـ«البيان»، أن المجموعة تستعرض سيارة «الدماني» إماراتية الصنع ذات المواصفات الأوروبية العالية، وهي أول سيارة كهربائية في الشرق الأوسط، وتتوافق مع متطلبات السوق والمناخ الخليجي عبر مواصفات مميزة. يمكنها السير 405 كيلو مترات بالشحنة الواحدة.

ويمكن شحن السيارة في المنزل خلال 6-8 ساعات، وسيتم تقليل الفترة إلى 4 ساعات فقط. وأكدت أنه سيتم افتتاح المصنع المؤقت خلال 10 أيام فقط على مساحة 30 ألف قدم بطاقة إنتاج 10 آلاف سيارة كهربائية سنوياً.

وأضافت أن المصنع الرئيسي والدائم الذي يجري تطويره بتكلفة 1.5 مليار درهم سيبدأ الإنتاج بحلول العام 2024 ليكون الأول من نوعه في الإمارات لتصنيع السيارات الكهربائية وبطاقة إنتاجية 70 ألف سيارة سنوياً، لتلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية.

بناء 10 محطات

وأكد راسو بارتنشلغر، مدير عام «المسعود للطاقة»، في تصريحات للصحافيين، أن شركة المسعود للطاقة تستعد لبناء 10 محطات متطورة لشحن السيارات الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن بناء المحطات سيبدأ بعد استكمال الموافقات والإجراءات الرسمية.

وأوضح أن المحطة الواحدة ستتمكن من شحن نحو 40 سيارة يومياً، وتستغرق عملية الشحن 25 دقيقة، مشيراً إلى أن «المسعود للطاقة» لديها خطط للتوسع وزيادة المحطات في الطرق الخارجية والمناطق النائية.

كما أعلنت المجموعة عن مشروع «شمس+» لشحن السيارات الكهربائية والمركبات البحرية الهجينة. وأكدت في بيان أن المشروع هو أول ابتكار من نوعه، وهو مصنّع بالكامل في الدولة، ويمثل خطوة مهمة في مسيرة الاستدامة.

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