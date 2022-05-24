تأسيس مركز لوجستي لخدمة صناعة الورق بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ألكسندر جلوبال للخدمات اللوجستية» تنص على تعاون الجانبين للعمل على تأسيس مركز إعادة شحن إقليمي مخصص لمناولة لب الخشب والمنتجات الورقية، حيث سيعمل المركز انطلاقاً من ميناء خليفة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأشار سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي - قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن هذا التعاون يشكل محطة فارقة في مسيرة التطورات المتلاحقة التي يشهدها ميناء خليفة بهدف دعم خطط التحول الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال إن الاتفاقية خطوة أولى تضمن مواصلة جهود التطوير والتنمية لبناء مكانة راسخة لإمارة أبوظبي كمركز رائد في المنطقة للمنتجات الورقية والخدمات المتعلقة بها.

ويهدف المركز إلى تلبية الاحتياجات المتنامية لسلسلة التوريد العالمية لمنتجي ومتعاملي لب الخشب والمنتجات الورقية، وسيتم خلال المرحلة الأولى التي من المتوقع إتمامها خلال الربع الثالث من العام الجاري، تخصيص منطقة تخزين على الرصيف تمتد على مساحة 20,000 متر مربع في ميناء خليفة، وسيجري من خلالها توزيع المنتجات والمواد الخاصة بصناعة الورق في منطقة الخليج العربي وخارجها.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي وقعت في عام 2021 اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً مع أنكوراج للاستثمار لتطوير منشأة تخزين ومعالجة للحبوب في ميناء خليفة تتم إدارتها من قبل الوطنية للأعلاف. كما شهد عام 2021 توقيع المجموعة لاتفاقية امتياز مدتها 35 عاماً مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» للشحن والخدمات اللوجستية تنص على قيام الجانبين بتخصيص استثمار يبلغ 570 مليون درهم في محطة في ميناء خليفة.

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