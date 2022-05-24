موانئ دبي العالمية تحتفي بتخريج دفعة من فنيات الطاقة الشمسية بالسنغال

المصدر: (دبي - وام)

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احتفلت موانئ دبي العالمية بتخريج الدُفعة الأولى من سيدات ريف السنغال كفنيات تركيب وصيانة أجهزة الطاقة الشمسية، بعد حصولهن على دورة تدريبية مكثَّفة مدتها ستة أشهر، وذلك من خلال شراكة عقدتها «موانئ دبي العالمية - داكار» مع كلية بيرفوت الدولية.

سيكون للخريجات العشر، المعروفات باسم «سولار ماماز»، بعد أن أصبحن مؤهلات للعمل كفنيات تركيب وصيانة أجهزة الطاقة الشمسية، تأثير إيجابي على مجتمعاتهن المحلية.

وقد تلقّين التدريب المطلوب عبر شراكة بين موانئ دبي العالمية، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية العالمية، وكلية بيرفوت الدولية التي استضافت الدورة التدريبية في مركزها الإقليمي في توباب ديالاو.

وتم اختيار مجموعة «سولار ماماز» من المناطق الريفية غير المزوّدة بالكهرباء في منطقة رانييرو في شمال السنغال. وسيكون للمعارف والمهارات والأدوات التعليمية التي تزودّن بها بالغ الأثر في حياتهن ومجتمعاتهن.

وفي يناير الماضي، فوجئت السيدات المشاركات في هذه الدورة التعليمية بزيارة ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بحضور سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـمجموعة موانئ دبي العالمية، حيث قاما بتقديم التهنئة للخريجات وتشجيعهن على جهودهن المتميزة.

وقال سهيل البنا، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في موانئ دبي العالمية: نعمل على ضمان وجود تأثير حقيقي لأعمال التنمية المستدامة على نمط الحياة اليومية للناس. ولذلك تركّز اثنتان من أولوياتنا الثلاث في استراتيجية الاستدامة، «عالمنا مستقبلنا»، التي تتبناها «دي بي ورلد» على المرأة والتعليم. ويسعدنا المساهمة في هذا المشروع الرائد.

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